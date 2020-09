Crece plantón de FRENAAA en el Zócalo

Webcams de México compartió a través de su cuenta de Twitter una imagen donde se muestra la nueva magnitud del plantón del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) que se encuentra desde este miércoles en el Zócalo capitalino. En la fotografía se ven más casas de campaña que, en comparación con el día de ayer, ocupan la mitad de la Plaza de la Constitución, mismas que se encuentran flanqueadas por vallas metálicas. Aunque se observa un espacio amplio entre tienda y tienda.

Los manifestantes llegaron al Zócalo luego de haber acampado por cinco días en la avenida Juárez del Centro Histórico de la Ciudad de México. Lo anterior gracias a un amparo concedido por un juez federal y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera la bienvenida a los inconformes. "Todas las garantías y bienvenidos, pero que no simulen y se queden a dormir los dirigentes... Sería muy bueno que los patrocinadores se vengan a acampar aquí, no sólo la gente, sino los machuchones, los chipocludos, los fifís... (con) todas las garantías y cuidado", aseguró el Presidente.

Este jueves por la mañana incluso invitó a Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, a poner su tienda de campaña fuera de Palacio Nacional. Gilberto Lozano, líder de la organización, señaló que son alrededor de 3 mil 400 personas las que se quedarán a dormir en el Zócalo hasta el 30 de noviembre y, si el presidente López Obrador no dimite, el movimiento se podría extender más tiempo. Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó que la plancha del zócalo está abierta, pero sería lamentable que el plantón sea sólo "escenografía".