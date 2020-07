Crecen iniciativas antiemergencias

La cuarentena por la pandemia de Covid-19 activó el trabajo de cientos de personas que han generado propuestas de ley para la emergencia económica, con apoyos para que tengan sustento las familias de quienes perdieron fuentes de ingresos.

Sin descubrir el hilo negro, legisladores, académicos, liderazgos, así como instituciones con sus estructuras de investigación han aportado insumos a varias iniciativas de ley y decenas de proposiciones con beneficios, incluso para el aparato productivo que entró en estado de hibernación al declararse la emergencia sanitaria.

Con todo, ningún apoyo ha avanzado un milímetro en el Congreso por el freno de la mayoría de Morena, que es un embudo tapado hasta para sus propios integrantes y aliados que urgen sesiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, a fin de aportar respuestas al problema económico derivado de la pandemia por Covid-19.

El esfuerzo colectivo, con distintos frentes, es incuantificable, por ejemplo, en sumar cientos de horas-personas en redes de interacción que incluyen participantes relevantes. Se han valorado leyes vigentes en Estados Unidos y Canadá (los socios del libre comercio de México), así como de Alemania, Rusia y Chile, por ejemplo, que han recibido el aval de organismos como Cepal, ONU, OIT, y de personalidades mundiales, entre ellas, el papa Francisco.

En el Senado hay iniciativas de leyes de emergencia económica del PAN, MC y PRD, generadas tras largas concertaciones internas, a lo que siguen cabildeos entre bancadas, realización de foros y una promoción mediática para dar vida a las propuestas.

El senador Damián Zepeda Vidales (PAN) establece que la propuesta de su bancada de un ingreso básico universal la tomó de la plataforma de su partido en 2018, y la iniciativa de ley de emergencia y recuperación económica es una estrategia integral formada a partir de un proyecto de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, a la que se incluyó una variedad de apoyos puntuales de legisladores del grupo, en largas reuniones.

Lo proyectos, dice, "son mucho de sentido común, de necesidad de la gente que no tiene qué comer", a la que se le puede apoyar con transferencias directas de 3 mil 207 pesos mensuales, monto de la línea de bienestar del Coneval. Se extendería este apoyo a trabajadores que perdieron su empleo y a quienes al trabajar por su cuenta han quedado sin ingresos por disposiciones del confinamiento sanitario.

Este apoyo, de acuerdo con Zepeda Vidales, representaría al mes unos 77 mil millones de pesos para los trabajadores formales y más de 115 mil millones para trabajadores informales, lo cual suma 189 mil millones mensuales, como máximo posible. Habría tres aportaciones y se podrían extender a dos mensualidades más: "Estas transferencias económicas directas se aportan en la actualidad en otros países para proteger a las empresas y las personas durante la disminución de la actividad económica por la pandemia".

En esa iniciativa de ley se exponen seis tipos de medidas "extraordinarias y temporales de previsión, impulso y rescate", en materia de empleo; para la micro, pequeña y mediana empresa; para grandes empresas; en la esfera financiera; de fondos de contingencia y de emergencia, e incluso con disposiciones sobre participaciones y aportaciones federales a los estados. Para esto último se tendrá que convocar a la Convención Nacional Hacendaria.

A los microempresarios propone, por ejemplo, una transferencia de recursos extraordinaria al mes y durante tres meses, destinados a pagar nóminas y rentas; exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a trabajadores que ganan menos de 10 mil pesos; suspensión mínima de cuatro meses de pago de hipotecas de interés social; exención del pago de energía eléctrica por dos bimestres, por lo menos, y otras más.

"Ante la emergencia económica es urgente que el gobierno implemente medidas extraordinarias en apoyo a la economía de los mexicanos. Se trata de evitar la pérdida de su patrimonio familiar y garantizarles un mínimo de tranquilidad y bienestar en esta época de dificultades", sostiene el PAN.

A las horas de elaboración de materiales legislativos se suma tiempo en foros virtuales y entrevistas a medios periodísticos, a fin de generar consensos, dice Zepeda Vidales. Sólo de su parte ha participado en enlaces de deliberación sobre la alerta financiera con grupos interesados de 15 estados.

Respuesta para comer

El coordinador de MC en el Senado, Dante Delgado Rannauro, escribe en su red social: "Con un ingreso vital se podría apoyar a millones de mexicanos que por la pandemia no tienen ni para comer".

Por su parte, el coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, postea que, "aunque el Presidente diga que es politiquería, el ingreso vital ayudaría a millones de mexicanos que perdieron su empleo o sus ingresos en esta pandemia".

La senadora Patricia Mercado Castro reenvía un mensaje de Nosotrxs, un movimiento de pensadores, con un videoclip en el que Gloria, una trabajadora del hogar desde hace 50 años, recibe su ingreso completo, pero vive las complicaciones de la pandemia, pues sus hijos perdieron sus empleos.

Nosotrxs llama a apoyar el ingreso vital, porque propicia la inserción social de grupos vulnerables por marginación histórica, por catástrofes naturales o por recesiones económicas. Ese concepto aparece en el corazón de una iniciativa de ley del ingreso mínimo vital para situaciones especiales elaborada para que sea respuesta del Estado ante una profunda crisis económica, que amenace con causar el recrudecimiento de la desigualdad en México, con el alza de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema.

Se plantea que este ingreso de un salario mínimo sea entregado durante tres meses a las personas beneficiarias y que pueda ser renovado por dos meses adicionales si no ha mejorado la situación económica, y en caso de que sea necesario para situaciones específicas en donde sea observable que su situación económica no ha podido mejorar.

Con un salario mínimo vigente de 123.22 pesos diarios, el mes de apoyo asciende a 3 mil 696.60 pesos mensuales y en tres meses sumaría 11 mil 89 pesos. Apoyar a 20 millones de personas durante tres meses supone un monto de 221 mil 796 millones de pesos. Con esto se amortiguaría el efecto devastador que trae consigo la emergencia.

La crema y nata del pensamiento. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, impulsa una ley de emergencia económica en respuesta a que "se necesita garantizar la estabilidad económica de la ciudadanía". A la vez, respalda el proyecto de MC de la ley del ingreso mínimo vital que toma su esencia, dice, de la Constitución de la Ciudad de México: "Ahí está el ingreso vital", plasmado en los debates del Constituyente capitalino de 2017, basados en el proyecto que presentó como jefe de Gobierno.

Recuerda que el perfil de la Constitución capitalina quedó trazado por un equipo asesor, entre quienes figuraron Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y Juan Ramón de la Fuente, así como representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y el abogado General de la UNAM. Uno de sus contenidos es el ingreso vital, subraya.

La propuesta de Mancera determina la suscripción de un acuerdo de emergencia económica; crea un consejo nacional que lideraría el Presidente, y tiene su semejante en el Consejo General de Salubridad. Dispone la creación del fondo de emergencia para la protección del empleo, que otorgarán préstamos a empresas sin pago de intereses que serán devueltos en mensualidades un año después del término de la emergencia.