Crecer al 1 % anual en México será una hazaña, reconoce AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que el crecimiento anual del Producto Interno Bruto Nacional (PIB) en México es del 0.7 %, pero reconoció que "va a ser una hazaña" el que su gobierno llegue al 1 %.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que existe la posibilidad de llegar antes de que termine el sexenio a un crecimiento de 1.3 %.

"Aunque ya salimos adelante, todavía el promedio anual no llega al 1%, es 0.7 %, pero mi meta es llegar al 1 % anual de crecimiento. Qué bueno, va a ser una hazaña por la caída de la economía por la pandemia y no descarto que lleguemos a 1.3% para que la tasa de crecimiento sea equivalente a la tasa de crecimiento poblacional", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que busca cerrar su gobierno con un incremento del 100 % en el salario mínimo.

"Es importante cómo ha aumentado el salario y va a seguir aumentando. Mi meta es dejar arriba del 100 % en términos reales. Esto es lo que ayuda, puede aumentar el salario pero si hay incremento de inflación no se refleja en el poder adquisitivo. Esto es lo que más tenemos que cuidar", agregó.