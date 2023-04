Creel buscará ser presidente para no "permitir que destroce al país"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, señaló que no permitirá que un solo hombre destroce al país, en clara alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, por las iniciativas y acciones que ha propuesto para restar facultades al INE, el Inai, el Inegi o al Coneval, por citar algunas instituciones que son contrapeso del Poder Ejecutivo.

Durante una reunión con la comunidad gallega en México, afirmó que tomó la decisión de buscar la Presidencia del país, porque sería una cobardía quedarse al margen después de todo lo que ha ocurrido.

"He decidido buscar ser presidente de este país, y lo he decidido por tres razones básicas, y tres muy claras: porque quiero, porque puedo y porque debo. Quiero, porque no voy a permitir que este país lo destroce un solo hombre o su coalición. Este es un país que nos corresponde a cada uno de nosotros, a nuestros hijos y, en mi caso a mis nietos", dijo.

"Quiero", aseguró, estar en la "primera línea de defensa del país, no en la segunda, no en la segunda, tercera o la retaguardia, sino en el primer lugar de la vanguardia para defender sus instituciones".

Yo no voy a permitir, afirmó, que venga alguien todas las mañanas a dictar quién es bueno, quien es malo, quien es leal y quien es traidor.

"Ése no es México, merecemos otro gobierno y ellos no se merecen estar gobernando", apuntó el legislador panista.

Creel Miranda destacó que tiene la preparación adecuada para dirigir al país, porque toda su vida se ha dedicado a conciliar distintos intereses y "para mí en el servicio público no hay otro interés superior que no sea el de México".

"Quiero ser presidente porque México es mi casa, y cuando veo que quieren destruir instituciones como el INE, el Inai, el Inegi, el Coneval y nuestros derechos básicos, nuestra libertad, no lo voy a permitir", dijo.

El diputado Creel estuvo acompañado por el diputado federal, Santiago Torreblanca y la diputada local, Ana Valenzuela, entre otros liderazgos políticos.