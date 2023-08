Creel reta a AMLO a continuar con la distribución prohibida de libros

A-AA+

CANCÚN, QR., agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Desde Cancún, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, retó al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, a continuar con la distribución en el país de los polémicos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo reparto fue prohibido por una orden judicial.

El también aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, que disputará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la presidencia de la República, en 2024, indicó que si López Obrador desacata la instrucción de jueces federales, se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Lo reto desde Quintana Roo a que se atreva a distribuir los libros de texto. Va a ver la reacción de quienes somos los padres de familia", sostuvo, al señalar que, de no hacer caso a las instituciones judiciales, López Obrador tendrá que enfrentar las manifestaciones de padres de familia en todo el país.

"Ya iniciamos las acciones jurídicas y asesoramos a los amparos que se han resuelto y ya le dijeron al presidente que no debe distribuir esos libros. Si lo hace en contra de una sentencia y de un juez federal, eso se llama desacato (...) si hay desacato que ese juez le vuelva a decir al presidente que debe cumplir y sino ese asunto lo llevaremos a la SCJN y veremos si desacata una resolución de la SCJN y si no, las manifestaciones con padres de familia", indicó.

Creel Miranda detalló que el juez que vio el asunto concluyó que no se cumplió con la consulta tripartita entre autoridades, docentes y padres de familia, además de referirse al contenido.

"Va a hacer una batalla campal entre padres de familia que quieren que sus hijos sepan Matemáticas, Español, Gramática, que sepan Ciencia", detalló, al mencionar los errores cometidos en los libros, que marcan erróneamente la ubicación de planetas, confunden la localización de estados como Guanajuato y Querétaro o incurren en errores básicos de matemática.

El legislador albiazul se distanció también de las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien llamó a "quemar" los libros de texto.

"Y de mi querido jefe... A mí no me gusta la quema de los libros. Y no me gusta por lo que nos regresa a la Historia. Yo no lo diría, porque así soy yo", respondió, al aclarar que una cosa es pedir que se frene su distribución y otra tomar medidas que situarían al país en los años 40, en alusión a la Alemania nazi de Adolfo Hitler, que mandó a quemar libros que consideraba adversos al régimen.

"Que se publique cualquier libro", afirmó, para luego acotar que lo que no es válido es repartir entre infancias que se están formando, libros manipulados, con graves fallas en sus contenidos.

"¿Cómo es posible que se atrevan a presentar unos libros de texto gratuitos con los sesgos terribles que tienen? Las Ciencias que quieren enseñar, la historia que quieren manipular. Matemáticas...10 hojas.

"Pero eso sí, ensalzan la figura del presidente y solamente dan una visión de la historia", criticó, al subrayar que se encumbra a la llamada Cuarta Transformación, cuando ni siquiera se han medido sus resultados que, en su opinión, son desastrosos.

"Son 163 mil homicidios violentos... ¿cómo se atreve a criticar a (Felipe) Calderón, cuando hoy son tres veces más los homicidios violentos que con Calderón?", mencionó.

Cuestionado acerca de si declinaría a favor de la senadora, Xóchitl Gálvez, quien también busca ser la candidata del Frente Amplio o si se sumaría a su proyecto, al ser ella la electa en el proceso interno de esa coalición que incluye al PRD y al PRI, el también militante del Partido Acción Nacional (PAN) no fue preciso.

"Me sumo al Frente Amplio por México", respondió, para luego remarcar que busca estar en la "primera línea de defensa", sin representar un proyecto "individualista", participando en el proceso y a la espera de saber qué lugar va a ocupar.

"Yo ya tomé una decisión: Estar en la primera línea de defensa de mi patria porque estamos ante una situación de emergencia nacional. Y estoy esperando la decisión de los ciudadanos para ver qué lugar debo ocupar. Yo voy por México, voy por un proyecto.

"¿Es un sueño personal? Claro que lo es. Pero subordino todo eso al Frente Amplio por México, que representa una vía alternativa para acabar con este desastre (...) Mi aspiración es lo de menos. ¿Qué es lo demás? Que voy a dar la batalla en el frente, que voy a estar en la primera línea de defensa, que voy a aportar todo lo que sé, toda mi experiencia, todo mi conocimiento", expresó.

Creel Miranda subrayó que su propuesta no surge de la improvisación. "Yo no vengo a ser chistoso, ni hablar como nunca lo hago", manifestó, al señalar que él cuenta con amplia experiencia, acuñada durante una trayectoria que supera los 30 años, durante la cual ha participado en la construcción de instituciones y de un marco legal vigente.

"Al país le urge un cambio de rumbo. Estamos ante un cruce de caminos y es momento de definiciones. ¿Qué queremos?, ¿un país que siga dividido? ¿Un país donde se siembre la semilla del odio?, ¿un país que esté confrontado por el presidente de la República?, ¿un país que esté bañado en sangre por una política de ´abrazos y no balazos´?

"¿O Una política de recuperación de la paz con experiencia y sin ocurrencias? ¿El restablecimiento de nuestras instituciones que han estado siendo destruidas por el gobierno?", cuestionó.

El también ex secretario de Gobierno, se dijo "en total desacuerdo" con las recientes declaraciones del ex presidente, Vicente Fox, respecto a que, de ganar la oposición, deben desaparecer los programas sociales y devolver las pensiones a los expresidentes.

Sobre la ambivalencia del dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, para sumarse o no al Frente opositor, se dijo seguro de que "tomará la mejor decisión".

El panista cerró afirmando que López Obrador además de ser presidente "regresivo" y retrógrada", "es un desgraciado".

Matizó, al explicar que lo es, al constituir "una desgracia para México" y al haber "perdido la gracia".