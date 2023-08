Creel tira "corcholatas" a la basura; "no solucionarán problemas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL). - El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel, criticó indirectamente a las llamadas "corcholatas" de Morena, quienes aspiran a la candidatura Presidencial por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia.

En un video que publicó en su cuenta de Twitter, en el que aparece con un vaso lleno de corcholatas, afirmó que ellos no solucionarán los problemas del país.

"¿Crees que alguna de estas corcholatas solucionará los problemas de inseguridad en México? No, ¿en educación? No, ¿En salud? Menos, ¿en economía? Tampoco", dijo, al tiempo que aventaba al suelo cada tapa metálica.

El también Presidente de la Cámara de Diputados, señaló que las soluciones que México necesita "no llegarán como promociones al intercambiar corcholatas".

"Llegarán con orden y mano firme, con experiencia, valor, preparación e inteligencia", sentenció.

¿Cuándo se define el candidato presidencial de Morena? Desde junio, el Consejo Nacional de Morena dio a conocer los lineamientos que aceptaron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, así como Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, como aspirantes a coordinar la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación.

Será el 6 de septiembre cuando dicho Consejo revele a su candidato presidencial que buscará suceder a Andrés Manuel López Obrador, esto tras una serie de encuestas para conocer la preferencia de los simpatizantes.

De acuerdo con Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, a mediados de agosto se realizará un sorteo para definir a las empresas encuestadoras, que además realizarán encuestas espejo con las preguntas definidas.

Xóchitl Gálvez pide revisar captura de firmas del Frente Amplio por México. Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez, quien participa en el proceso del frente opositor para elegir candidato presidencial, dijo que le parece "raro" que a dos días de que concluya la primera etapa surjan varios aspirantes que reunieron las 150 mil firmas necesarias para avanzar.

"Yo solo pediría que el Comité revise la legalidad de cada una de las firmas, porque sí es como mágico lo que pasó en dos tres días... ...o sea, personajes que tienen ya las firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma", declaró

Además, Gálvez Ruiz explicó que desde la semana pasada, ante los reclamos de que las firmas no se podían obtener en lugares remotos con poca señal de internet, el Comité autorizó un mecanismo más "relajado", para juntarlas.