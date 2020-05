Cremadas, el 90% de las personas fallecidas por Covid en Ixtapaluca

El 90% de las personas que han perdido la vida por Covid-19 en este municipio han sido cremados por sus familiares, informó el ayuntamiento.

"Se le invita a la familia que perdió a un ser querido por Covid-19 que lo creme y han hecho caso. En Ixtapaluca hay tres crematorios, dos particulares y uno municipal, teníamos dificultades para echarlo a andar, pero apresuramos la instalación y todo lo que requería para que también dé el servicio a muchas familias que no cuentan con el recurso para la cremación", dijo la alcaldesa priista, Maricela Serrano Hernández.

La edil reconoció que por la información inicial que difundieron las autoridades de Salud federal respecto a si los cuerpos deberían cremarse o sepultarse, se creó confusión entre los deudos de las víctimas por coronavirus porque no sabían qué hacer.

El gobierno local tiene espacio en el panteón municipal para la sepultura de los residentes que fallezcan de coronavirus porque hace cuatro años se construyó un nuevo camposanto, pero por el momento han optado por la incineración de sus restos mortales.

El gobierno municipal de Ixtapaluca lleva un conteo distinto al de las autoridades federales y estatales del número de personas que han muerto por Covid-19.

De acuerdo a sus cifras, en ese municipio de la zona oriente del Valle de México se han registrado 71 defunciones, hasta el lunes; mientras que la Secretaría de Salud federal tiene contabilizados hasta el martes 21 defunciones.

La preocupación de las autoridades de Ixtapaluca no se centra por ahora en qué hacer con los cuerpos de los que fallecen, sino en que exista la atención médica y hospitalaria para las personas que se contagien en las próximas horas.

El Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca, designado como Covid, está prácticamente saturado y solo cuando alguien muere o es dado de alta cuando tiene espacio para recibir a más pacientes y es la única opción real de atención que tienen los residentes de esa localidad.

Maricela Serrano reconoció que por la falta de espacios personas infectadas han muerto en su casa y en algunos casos se han presentado entre dos a tres decesos en una familia.

La edil priista consideró que los gobiernos federal y estatal no han prestado la debida atención a los municipios de la zona oriente del Valle de México, porque es la más poblada del país y la que menos atención hospitalaria tiene.

"Eso sí lo quiero acusar de manera clara, es muy deshumana la actitud, la política del gobierno estatal y del gobierno federal, se la pasan dando estadísticas, pero poco o nada están haciendo en la zona oriente donde somos el núcleo poblacionalmente más grande que existe en la Zona Metropolitana de nuestro país".

"Quiero hacer un llamado al gobierno del Estado de México y a la Federación que realmente hagan una estrategia para que los municipios podamos cerrar un poco la pinza", expresó.