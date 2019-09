"Creo en la justicia": Duarte sobre orden de aprehensión a Winckler

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, reaccionó ante la emisión de una orden de aprehensión en contra del exfiscal del estado, Jorge Winckler.

Luego de darse a conocer que un juez de control en el estado de Veracruz libró la orden contra Winckler y cinco exfuncionarios más de la Fiscalía General de Veracruz por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, Duarte de Ochoa publicó en su cuenta de Twitter que no es partidario de las venganzas y que cree en la justicia.

"No soy partidario de las venganzas, esos métodos son de los gángsteres, soy fiel creyente de la justicia. Se cosecha lo que se siembra y esto es el principio de lo que seguramente será una buena zafra. #Karma #NiPerdónNiOlvido", indicó el ex mandatario estatal.

Posteriormente, publicó una fotografía del ex fiscal Winckler, mencionó a una reportera local y agregó "#NoSePuedeDefenderLoIndefendible".

Javier Duarte permanece preso en el Reclusorio Norte y desde el 26 de septiembre del 2018 fue condenado a 9 años de prisión por asociación delictuosa y "lavado" de dinero.

En su cuenta de Twitter se asegura que no es él quien tiene acceso a Internet sino utiliza la plataforma a través de terceras personas para emitir sus mensajes.