"Creo que encontré a mi hijo Marco", dice la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora

La fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores informó a través de su cuenta de Twitter sobre la posibilidad de haber encontrado a uno de sus hijos.

"Traigo un nudo en la garganta. Creo que encontré a mi hijo Marco en la búsqueda de hoy", escribió en el mensaje. Ahí mismo dijo reconocer su dentadura y forma de cráneo. "Siento que me derrumbo".

Ceci Patricia Flores Armenta ha descubierto fosas y miles de cuerpos pese a los obstáculos de las autoridades y las amenazas del crimen organizado; su trabajo ha cruzado fronteras y le solicitan de otros países para hallar a migrantes.

Durante 2020, las instituciones de seguridad pública estatales tuvieron conocimiento de 13, 542 reportes de personas desaparecidas o no localizadas: 53.3% correspondió a personas mayores de edad, 32.5% a menores de edad y en 14.2% no se especificó la condición de edad.

A nivel nacional, en 2020, se reportaron 6 mil 069 fosas comunes en operación y 10 mil 804 ya no se encontraban en operación. Valle de México fue la zona metropolitana que reportó mayor cantidad de fosas comunes en operación al registrar 2 mil 128.

Por otro lado, el hallazgo de fosas clandestinas es una contante en el México de por lo menos los últimos 10 años, hecho que corre a cuenta de la violencia y violación a derechos humanos de mujeres y hombres del país.

La desaparición de sus hijos la llevó a crear un grupo de madres buscadoras

Se convirtió en madre buscadora cuando hombres armados se llevaron a su hijo Alejandro, de 21 años, el 30 de octubre de 2015, en Los Mochis, Sinaloa. Ahí terminó su vida de felicidad.

Cuatro años después, la madrugada del 4 de mayo de 2019, hombres armados se llevaron a otros dos de sus hijos, Marco Antonio, de 31 años, y Jesús Adrián, de 15. Días después, sicarios le regresaron a su hijo menor vivo.

La desaparición de los dos jóvenes motivó la creación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que bajo su liderazgo ha encontrado más de 630 personas desaparecidas en fosas clandestinas, expuestas, y un sinnúmero de restos humanos calcinados.