Crimen asesinó a 22,365 personas en 2018: reporte

Ciudad de México.- Durante 2018 el crimen organizado asesinó a 22 mil 365 personas, siendo el mes de mayo en el que más crímenes se cometieron, con 2 mil 30, según un reporte de la organización Semáforo Delictivo, que señala un incremento de 20% en este tipo de muertes entre 2017 y 2018.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado se registró un total de 33 mil 518 víctimas de homicidio doloso, lo que significa que más de 80% de los asesinatos son autoría de los grupos criminales que se disputan el control territorial para la venta de drogas. "El 80% de los homicidios dolosos a nivel nacional son autoría del crimen organizado, pero como lo he dicho en otras ocasiones, no es cualquier crimen organizado. No es el crimen que se dedica a robar autos, secuestrar o extorsionar, sino que es el que se dedica al mercado de drogas", aclaró el director de la organización, Santiago Roel.

El reporte de Semáforo Delictivo refiere que en enero de 2018 se contabilizaron mil 970 asesinatos de células delictivas; en febrero, mil 638; en marzo, mil 891; en abril, mil 874; en mayo, 2 mil 30; en junio, mil 700; en julio, mil 907; en agosto, 2 mil seis; en septiembre, mil 875; en octubre, mil 891; en noviembre, mil 753, y en diciembre, mil 830.

"Lo que ha subido es específico, son las ejecuciones en el mercado de drogas. Por ello, mientras no se regulen algunas como la marihuana o la amapola, México seguirá en una tendencia de violencia alcista. Los mercados no se combaten con fuerza, sino con inteligencia económica", aseguró Roel.

Los asesinatos se concentraron en Coahuila, Guanajuato, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Colima, Baja California Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California y Jalisco, según el documento.

Reiteró que el combate frontal con policías y las Fuerzas Armadas a los cárteles no resuelve el problema, sino que crea otros, pues divide a los grupos criminales y exacerba la lucha que ellos tienen entre sí.

Afirmó que la Guardia Nacional puede ayudar en otros delitos, pero no en homicidios.