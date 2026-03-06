Crimen de activista, "asunto personal"

Culiacán, Sin.- El feminicidio de la activista Rubí Patricia "N", de 38 años, no está relacionado con sus actividades de buscadora de personas, ni de tipo pasional, informó la fiscal del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Señaló que las investigaciones abiertas de este caso, que llevaron a la detención del presunto homicida, José Manuel "N", de 24 años, permitieron acreditar que se trató de un acto de violencia personal.

La fiscal precisó que se tiene descartado que el móvil se haya derivado de su desempeño como activista de búsqueda, ya que se trató de una situación de tipo personal entre la víctima y el presunto agresor.

El viernes, Rubí Patricia, integrante del colectivo de búsqueda de personas Corazones Unidos por la Misma Causa, fue encontrada muerta en su casa en Mazatlán.

Por otra parte, se informó que los nuevos cuerpos rescatados de fosas clandestinas, en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, fueron identificados como los elementos de seguridad de la empresa minera Vizsla Silver Corp, Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, quienes fueron privados de su libertad junto con otros ocho trabajadores.

Con este hallazgo, suman siete trabajadores de la minera que han sido encontrados muertos e identificados, de acuerdo con información divulgada en redes sociales por sus familias y por las esquelas publicadas por el ayuntamiento de Concordia.