Crimen organizado ya roba energía eléctrica: Informe

El gobierno federal revelo que el crimen organizado ya extendió sus tentáculos al robo de energía eléctrica.

El Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que una parte de los 59 mil 173 millones de pesos que Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió entre junio de 2018 a junio del 2019, por el robo de electricidad, fue a parar al crimen organizado.

Detalla que no fue posible alcanzar la meta de reducción de las pérdidas de energía eléctrica, originalmente previsto de 10.77%, sobre todo por la presencia de "agentes externos como la delincuencia organizada, asentamientos irregulares y organizaciones civiles".

"Las pérdidas de energía eléctrica con alta tensión al mes de junio 2019, fue 11.25%, que representaron 34 mil 885 gigawatts-hora (GWh) que no fueron facturados, equivalente a 59 mil 173 millones de pesos, lo que represento un crecimiento de 0.09 puntos porcentuales, con respecto al mes de junio 2018".

Señala que la meta de 10.77% de pérdidas en alta tensión tuvo una desviación por dos factores:

Un incremento en las pérdidas técnicas, propias del sistema eléctrico, por 440 GWh, originado por el incremento en la energía distribuida.

Estas pérdidas que involucran directamente la operación de CFE tuvieron un costo para la empresa productiva de Estado de 74.5 millones de pesos.

El segundo corresponde al robo de energía eléctrica que realiza "el crimen organizado, los asentamientos irregulares y organizaciones civiles", que asciende a 549 GWh. Ese volumen de electricidad tiene un valor aproximado a los 92.9 millones de pesos.

Además, según el documento, derivado del incremento de la temperatura en el norte del país, divisiones Baja California, Noroeste, Norte y Golfo Norte aumenta la energía recibida, la cual se encuentra en tránsito de facturación por 527 GWh, equivalentes a 89.3 millones de pesos.

Indica también y con relación al avance en detección y recuperación de energía, el abatimiento de pérdidas no técnicas mediante actividades coordinadas entre CFE Distribución y autoridades federales y locales, mostró 662 anomalías detectadas que representaban pérdidas de 54.18 GWh con una repercusión económica para la empresa de otros 88.25 millones de pesos.