Crímenes como el de Coatzacoalcos, por desquiciados por las drogas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que crímenes como el registrado en el bar "Caballo Blanco" de Coatzacoalcos, Veracruz, no sólo se deben a comportamientos delictivos, sino también a "desquiciados" por las drogas.

El presidente López Obrador señaló que se deben fortalecer los valores culturales y morales en los jóvenes, además de exponer la "amarga realidad" al consumir estas sustancias.

"Estos crímenes horrendos como el de Coatzacoalcos tiene que ver no sólo con un comportamiento delictivo, sino desquiciado por las drogas, los enfrentamientos con bandas. Por lo general es gente drogada, son jóvenes drogados, tenemos por eso que orientar mucho y abatir, disminuir el consumo es fundamental, porque ha crecido mucho", indicó.

El presidente López Obrador dijo que se debe repetir a los jóvenes el daño que generan las drogas para contrarrestar "el mundo ficticio que se muestra cuando se toma ese camino, de vestirse bien, traer alhajas, que traen a muchachas o a muchachos muy guapos, todo eso que se ve en las series, pero hay que exponer la otra realidad, conocer la amarga realidad, hablar no sólo de la mona, sino del cristal, de otras drogas que arruinan a los jóvenes".