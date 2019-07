Crisis en la Policía Federal favorece a la inseguridad: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN), señaló que de no solucionarse la crisis en la Policía Federal solo está favoreciendo a la inseguridad, y al deterioro de la imagen de la naciente Guardia Nacional.

Afirmó que la irresponsabilidad con la que el gobierno federal ha manejado la crisis en la Policía Federal habla de la "mala estrategia" que tiene el Ejecutivo en materia de seguridad, por lo que debe cambiarla y no seguir equivocándose.

Señaló que el primer semestre de este año ha sido el más violento del que se tenga registro en México, con 17 mil 65 homicidios dolosos y feminicidios, según el conteo diario del gabinete de seguridad.

"Hacemos un llamado al Presidente para que actúe con prudencia y respeto a las fuerzas policiacas, logrando una correcta integración de la Guardia Nacional a las tareas de seguridad, porque de ello depende que se recupere la paz".

"El mal manejo de la crisis en la Policía Federal solo beneficia a la delincuencia y pone en entredicho la imagen de la naciente Guardia Nacional", sostuvo en un comunicado.

El PAN dijo que se requiere instrumentar acciones concretas y una estrategia clara sobre seguridad pública, pues hasta ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, no ha presentado su plan de trabajo, ni tampoco se ve que actúe conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad.

"En ningún país se ha enfrentado con éxito al crimen organizado con treguas ni con buenas intenciones ni discursos retóricos como lo pretende hacer López Obrador, sino con estrategias operativas y de inteligencia y bien enfocada a los grupos criminales. López Obrador ya no puede seguir administrando la inseguridad, los ciudadanos queremos resultados", expresó.

El presidente del blanquiazul, Marko Cortés, refirió que mientras no se logre una adecuada instrumentación de la Guardia Nacional y se defina una estrategia eficiente, López Obrador estaría incumpliendo una promesa de campaña, ya que prometió que en seis meses, daría resultados en materia de seguridad, una vez que operará el nuevo cuerpo policial.