Crisis por Covid será más aguda si el Gobierno no diseña un plan: PAN

Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 será mucho más aguda si el gobierno federal no diseña un creativo y agresivo programa de reactivación, en lo que parece ser, señaló, un sexenio perdido.

En un comunicado, el líder blanquiazul urgió a que la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador establezca con prontitud y seriedad programas de apoyo para los sectores productivos, especialmente pequeños negocios y microempresas, para que se reactive la economía lo más pronto posible, generar el mayor número de empleos formales y se fomente el consumo de las familias.

"La crisis económica será mucho más aguda si el gobierno federal no diseña un creativo y agresivo programa de reactivación. Acción Nacional seguirá haciendo propuestas que cuiden de los sectores más afectados como son las y los jóvenes, las pequeñas empresas, las escuelas particulares y los emprendedores, para que todos se vean menos perjudicados ante la muy difícil situación económica".

"México requiere prontitud y seriedad ante la muy grave situación, por lo que la apuesta del PAN, será insistir al gobierno que se establezcan programas de apoyo para los sectores productivos, especialmente pequeños negocios y microempresas, con el fin de reactivar la economía lo más pronto posible, generar el mayor número de empleos formales y fomentar el consumo de las familias", dijo.

Manifestó que el gobierno federal no puede seguir actuando de manera "irresponsable, ingenua y terca", y debe de, agregó, dejar de gastar mal el dinero de todos los mexicanos e invertir en la reactivación económica y la generación de empleos.

"Desde antes de la crisis sanitaria hemos insistido en políticas públicas que generen certeza a la inversión, propicien la creación de empleos e impulsen la competitividad. Hoy, con la crisis sanitaria que está afectando gravemente a nuestra economía, nuevamente hacemos un llamado al gobierno para que rectifique y se apoye a las empresas para que no cierren sus puertas y no se pierdan más empleos".

Apuntó que, si se actúa con prontitud, seriedad y con una estrategia integral se evitarán que el número de pobres pase de 34 a 66 millones como lo ha pronosticado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"No nos queda otra salida, la alternativa está en que sociedad y gobierno marchemos juntos para sacar adelante al país y a las familias mexicanas".

En este sentido, Marko Cortés, consideró que se requiere el respaldo del gobierno federal para alcanzar los dos objetivos de recuperación económica, según el BID,: proveer un piso mínimo de ingreso para todos los hogares y preparar respuestas fiscales, financieras y monetarias para proteger a trabajadores y empresas y minimizar posibles efectos sistémicos en la economía.

"Para ello se necesita al menos una inversión pública de entre el 8 y el 14% del Producto Interno Bruto (PIB), como lo están haciendo muchos países en el mundo y no como ocurre en México que ronda apenas en el 0.5%, pues esa es la única forma para que un país recupere su ritmo de crecimiento en el mediano plazo".

Recordó que países como Alemania han otorgado 36% del PIB, Estados Unidos 14.8%, Canadá 9%, Reino Unido 18.8%, India 10%, Perú 12%, y Chile 10.3%, es decir, tanto países desarrollados como en vías de desarrollo han otorgado mayor respaldo fiscal que México.

El líder nacional de Acción Nacional aseguró que la exigencia de su partido "tiene bases sólidas", debido a que señaló que 3.8 millones de jóvenes se encuentran sin trabajo o están laborando de manera informal y con bajos salarios; 500 mil empresas bajarán sus cortinas por la pandemia; 12 millones de trabajadores salieron del mercado laboral y 18 mil escuelas particulares dejarán de operar, todo de acuerdo con datos del Inegi, Cepal y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, respectivamente.