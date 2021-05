Crisis por desafuero en Tamaulipas se resolverá por vía del derecho: Monreal

La crisis institucional que vive Tamaulipas por la negativa del Congreso estatal de retirarle el fuero constitucional al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó su desafuero, se resolverá por la vía del derecho y de las instituciones, "que es lo más conveniente para todos", aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

En un video publicado en sus redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena enfatizó que lo más conviene a todos "los pobladores, los ciudadanos y quienes queremos a Tamaulipas, es que se reconduzca institucionalmente" el estado. "No se preocupen, seguramente las instancias jurisdiccionales y debidamente acreditadas por la Constitución resolverán el problema que ahora está presente en Tamaulipas (...) nosotros tenemos que ser muy claros y muy contundentes".

Sin embargo, recordó que el Senado es el garante de que los estados tengan un funcionamiento correcto institucional y constitucional, pues es el único órgano constitucional del Estado mexicano que puede declarar la desaparición de poderes y que ha llegado el momento de nombrar a un gobernador provisional. "En este caso, el Senado se ha mantenido recatado, ponderado, moderado, prudente, para que las instancias constitucionales y jurisdiccionales puedan resolver el caso".

Monreal Ávila subrayó que la resolución de la Cámara de Diputados federal es "inatacable", pues no hay ninguna autoridad que pueda intervenir en una decisión autónoma del poder legislativo. "Por eso es que tenemos que actuar, tenemos que resolver, con la premura conveniente, la situación de Tamaulipas, por el bien del país y por el bien de Tamaulipas".

El presidente de la Jucopo afirmó que Tamaulipas merece tranquilidad, buenos gobiernos y conducción institucional, no quebranto, confrontación ni división.