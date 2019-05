Cristina Rascón sale de la Coordinación de Literatura del INBAL

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó la noche de este miércoles que la titular de la Coordinación de Literatura del INBAL, Cristina Rascón, renunció a su cargo.

Esta baja se da luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2019 fue vulnerado porque se abrieron las plicas de manera ilegal y se conocieron los nombres de alrededor de 40 autores que aspiraban a obtener el galardón que premia a la mejor novela no publicada, cuya convocatoria sigue abierta y cierra el próximo 8 de junio.

Además, a través de un comunicado, el INBAL reconoció que tras realizar "una verificación exhaustiva con cada sede estatal sobre la situación de confidencialidad de las plicas recibidas" se detectó que en cuatro de los premios dedicados para obra inédita sí existió apertura de plicas y justificaron el hecho debido a que "no se contó con la suficiente comunicación e información entre las partes".

También se informó que de las 16 convocatorias vigentes, seis premios no utilizan plica por ser por trayectoria y obra publicada, y en seis de obra inédita se confirmó que no hubo apertura de plicas.

Ante esta situación, dijo el INBAL, Cristina Rascón "tomó la decisión de apartarse de la Coordinación para facilitar el proceso de los premios", y anunció que en los próximos días dará a conocer los cambios en la Coordinación Nacional de Literatura.

En entrevista la tarde de este miércoles con EL UNIVERSAL, Claudio Méndez Fernández, secretario de Cultura en Michoacán, reveló que fue la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL solicitó a al menos cinco estados de la República que proporcionaran información y datos de los concursantes de Premios Nacionales de Literatura, que sólo es posible obtener si se abren las plicas.

"Nosotros lo que hicimos fue solamente seguir las instrucciones y recabar la información como lo solicitaron", dijo.

En días pasados medios de circulación nacional denunciaron que otros dos premios nacionales de literatura, el de Ensayo Literario José Revueltas y el de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila, habrían sido también vulnerados luego de que un concursante aseguró que envió dos obras a uno de estos galardones y le notificaron que no podía concursar con dos obras, y que su nombre sólo pudo conocerse con la apertura de plicas.

En su momento el INBAL aseguró en un comunicado que "en ningún caso se han abierto plicas de cualquiera de los Premios", pero esta noche ha rectificado esta información, aceptando que cuatro premios no garantizan legalidad ni transparencia y tendrán que ser invalidados y se repondrá el procedimiento de recepción de trabajos.

Durante la gestión de Cristina Rascón al frente de la dirección de la Coordinación Nacional de Literatura del INBA se dieron otras situaciones polémicas, como la reducción en 50 % del monto del Premio Internacional Alfonso Reyes, para quedar en 300 mil pesos, mientras que el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry fue desaparecido tras considerar que ya existe otro dedicado al género, por lo que sólo mantendrá el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas.

Más información sobre la invalidación que INBAL hará de cuatro premios nacionales de literatura, en unos minutos.