Critica AMLO a jueces que defienden intereses de empresas y no al pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los jueces que defienden los intereses de grandes empresas, como Monsanto, quien obtuvo un amparo contra el decreto presidencial para prohibir gradualmente el uso del glifosato en el campo.

"Esta iniciativa no les parecía a estas empresas, a Monsanto, y consiguieron un amparo, ya ven como están los jueces cuando se trata de defender a las empresas son muy eficientes, tenaces, defensores de intereses particulares, no defienden en este caso la salud del pueblo".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que las leyes establecen que por encima de cualquier acción mercantilista está la salud del pueblo.

"Son de los asuntos que tenemos en curso en el Poder Judicial y no vamos a dejar esos procesos hasta que se resuelva, que no haya influyentismo, prepotencia y que se cuide la salud del pueblo", dijo el presidente.

"Es una etapa inicial lo del amparo, pero es un proceso, nosotros vamos a presentar las pruebas sobre los daños del glifosato".

Recordó que no se trata de un asunto radical de prohibir la entrada del herbicida sino poco a poco ir consumiendo menos hasta que el Conacyt encuentre una alternativa que no dañe la salud, per las empresas como su propósito es la ganancia tienen otros intereses.