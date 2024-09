Critica AMLO que Claudio X. González siga coordinando al bloque conservador

Luego de que en Comisiones del Senado pasó la reforma judicial para discutirse este martes en el Pleno, y ante la consideración de mayoría calificada de 85 senadores y no 86, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar.

"No opino porque eso corresponde al Congreso, que ellos definan cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada y que proceda la reforma constitucional", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 9 de septiembre en Palacio Nacional.

Indicó que para reformar la Constitución se necesita mayoría calificada y por eso fue muy importante la elección del 2 de junio porque el Poder Judicial se dedicaba a "afectar al pueblo" y "proteger a los potentados".

"Eso yo no sé (mayoría calificada). Yo lo que sé es que los senadores pueden ayudar mucho, mucho, mucho, que es un momento como otros, de definición, y que ellos tienen que actuar en libertad. Es cosa nada más de saber, de enterarse de que sigue siendo el coordinador del bloque conservador Claudio X. González", dijo al lanzarse contra el empresario.

Criticó que la senadora del PAN, "Chuya" Díaz, haya llamado a "linchar" a los senadores que voten a favor de la reforma judicial: "Les salió lo autoritario, no me equivoco".

Evita opinar sobre exilio del opositor Edmundo González

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre el exilio en España del candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, tras las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro.

"Tampoco quiero opinar mucho, porque desde el principio sostuve de que lo mejor es aplicar la política exterior, establecida en nuestra Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

"Y no queremos meternos en asuntos que corresponde resolverlos a otros pueblos, no queremos estar metiéndonos. Es como si opináramos del presidente Trump, o de la vicepresidenta Kamala, o lo que hace el Congreso de Estados Unidos, o lo que hace el presidente Maduro, el presidente Sánchez, el presidente Lula, el presidente Milei. ¡No! No intervención, y la mejor política exterior es la interior", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 9 de septiembre en Palacio Nacional.

"No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, aquí hay que seguir trabajando para que no les falte los ingresos a los mexicanos (...)", agregó.

El candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela manifestó este lunes que la decisión de abandonar su país y exiliarse en España la tomó porque el destino de los venezolanos "no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento".

En un comunicado difundido a través de su perfil de la red X, González Urrutia expresó que su salida de Venezuela debe tomarse como "un gesto que tiende la mano a todos" y que "como tal sea correspondido".

Niega pausa en las inversiones extranjeras por reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya una "pausa" en las inversiones extranjeras por la eventual aprobación de la reforma al Poder Judicial, como aseguró The Wall Street Journal.

"Nos echaron encima a todos los periódicos (extranjeros). No es cierto, no es cierto, al contrario, están llegando más inversiones", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 9 de septiembre en Palacio Nacional.

De acuerdo con un editorial del diario estadounidense, la reforma constitucional al Poder Judicial preocupa a los inversionistas extranjeros que temen que los jueces se vuelvan dependientes de los electores o de consideraciones políticas en lugar de la ley.

"Representantes de empresas y asesores estiman que las empresas extranjeras están reteniendo unos 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión en sectores, que van desde la tecnología de la información y la fabricación de automóviles hasta los gasoductos y la infraestructura industrial debido a la incertidumbre relacionada con la reforma y las elecciones estadounidenses.

"Esa cifra casi iguala lo que México atrae en inversión extranjera directa en un año medio. En los últimos tiempos, la mayor parte ha correspondido a empresas que reinvierten sus beneficios en el extranjero", indica el medio estadounidense.

El presidente López Obrador también rechazó lo publicado por la revista inglesa The Economist, en el sentido de que la próxima presidenta, Claudia Sheimbaum, "heredará un cáliz envenenado en México" por la economía que dejará a su sucesora.

López Obrador calificó a los medios internacionales como "pasquines" que protegen intereses de las grandes corporaciones.

"El Wall Street Journal, El New York Times, el Financial Times, El Washington Post... ayer sacó The Economist que le voy a heredar casi una economía envenenada, o algo así. Son pasquines, es muy lamentable que esos periódicos que supuestamente son serios, son más que nada famosos, pero no son profesionales", declaró.