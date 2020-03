Critica Calderón uso de símbolos religiosos ante coronavirus

El expresidente Felipe Calderón señaló que indigna la manipulación de sentimientos y el uso de símbolos religiosos ante el coronavirus.

Asimismo dijo que "Preocupa la falta de visión y sentido de la realidad".

Esta mañana de miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró lo que llamó su "escudo protector" ante el Covid-19, la oración "Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo".

Y agregó: "Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo, pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos", dijo el mandatario.

Asimismo manifestó que el escudo protector contra el coronavirus es la honestidad y el no permitir la corrupción.