Critica Damián Zepeda "bravuconadas" de líderes del Frente opositor

El senador del PAN, Damián Zepeda, calificó como "grave error político" lo que realizaron los dirigentes del Frente Amplio por México de ir a Nuevo León a amenazar al gobernador, Samuel García, ya que sólo están estorbando a los esfuerzos de Xóchitl Gálvez de sumar al Movimiento Ciudadano.

"Que locura la capacidad política de los dirigentes del Frente. Duro y dale con invitar a Movimiento Ciudadano se sume, pero van a Nuevo León a amenazar que no lo dejarán competir como candidato presidencial al negarle en el Congreso estatal la licencia al cargo", indicó.En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que entiende la pugna local en Nuevo León, pero se supone que están intentando una y otra vez sumar a MC al frente. Es decir, los invitan, pero al mismo tiempo los llaman traidores, esquiroles"."Ahora profundizan su torpeza, van a Nuevo León y además de ofender con unas groserías cavernícolas, hablando de virilidad en tiempos donde los hombres y las mujeres por igual están en posiciones de toma de decisiones, además de lo grotesco de las palabras que dicen que hacen que nadie quiera estar a su lado, van a uno de los de los estados gobernados por MC, a decirle a su aspirante presidencial que no lo dejarán competir, que no le darán licencia"."¿Cree alguien en su sano juicio que puedes evitar que alguien compita y al mismo tiempo lograr que te apoye? De entrada, es completamente antidemocrático evitar que alguien pueda competir", apuntó.Calificó de "torpeza política" la postura de Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, que estorban claramente al intento de la candidata Xóchitl Gálvez de sumar a la oposición."Creo manda un mensaje equivocado de que claramente en el frente mandan las dirigencias por encima del deseo de muchos que quieren hacer las cosas distintas. Así no llegarán a ningún lado", consideró el expresidente nacional del PAN.