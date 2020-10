Crítica desde el poder, una "amenacilla" hacia el Tribunal: Zavala

La excandidata a la presidencia de México, Margarita Zavala, considera que es posible que haya otras "intenciones" ante la negación de registro como partido político de México Libre.

En entrevista con José Cárdenas en su espacio de Radio Fórmula, Zavala dijo que si desde "el poder" hay críticas diarias hacia México Libre, esto puede considerarse como una "amenacilla" hacia el Tribunal Electoral del Proder Judicial de la Federación (TEPJ) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Pues si todos los días está desde el poder criticando a México Libre, pues sí es una amenacilla ahí que le están haciendo al Tribunal, y al día siguiente la negación del registro da la impresión de que influyó en el INE y da la impresión de que le avisa al Tribunal que actúe", señaló.

Lo anterior, luego de que se le preguntara si guarda alguna sospecha, tras indicar que la negación del registro le hace suponer que hubo otros intereses.

La excandidata presidencial también dijo que a México Libre se le negaron sus derechos, puesto que cumplió con todos los requisitos. Además dejó claro que ella no será candidata, por lo que pide que dejen participar a los demás.

Sobre la difusión del proyecto de resolución elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdés, el cual prevé confirmar la decisión del INE de negar el registro a la organización, Zavala pidió a los magistrados hacer justicia sin mirar a quién, además de que están obligados a interpretar a favor del derecho que tiene que reconocerse.

El proyecto de resolución que comenzó a circular en redes sociales argumenta que la organización tiene cerca de 1 millón de afiliaciones (de 15 millones) que no son confiables, además de tener aportaciones económicas cuyos donantes no son identificados.

Cuando el INE le negó el registro a México Libre

El pasado 4 de septiembre, el Consejo General del INE negó el registro a la organización Libertad y Responabilidad Democrática (México Libre), representada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, para convertirse en un partido político. La votación fue de siete votos en contra y cuatro a favor.

En aquella ocasión, el consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, argumentó, antes de emitir su voto, que "el dinero opaco debería ser causal genérica para negar un registro". Por ello, se mostró en contra de la organización.

Ante esto, el expresidente Felipe Calderón aseguró en sus redes sociales que es falso que algunos donativos no estén identificados y argumentó que los recursos provenían de la aplicación "clip".

Además, expresó que si querían negarle el registro a México Libre, al menos, se hubieran ahorrado el "ridículo" de sus argumentos.