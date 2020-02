Critica Margarita Zavala a quienes dudan de afiliaciones de México Libre

La excandidata presidencial, Margarita Zavala Gómez del Campo, afirmó que es poco profesional dudar del trabajo de mujeres y hombres que salen a pedir afiliaciones y lograron más de 200 asambleas para México Libre.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que se puede estar de acuerdo o no con México Libre, pero que es inaceptable que se ponga en duda la organización de ciudadanos a través del "valiente, libre y responsable ejercicio de participación de miles de auxiliares" en todo el país.

"Estoy orgullosa del esfuerzo valiente, libre y responsable de mujeres y hombres que además de lograr más de 200 asambleas -que también suman a las afiliaciones- han realizado 216 afiliatones y atienden más de 100 módulos diariamente. Es poco profesional dudar de su trabajo", comentó.

En tanto, José Angel Soto publicó un tuit señalando que respecto a las dudas sobre el incremento de firmas: "Somos miles de voluntarios en todo el país y llevamos a cabo acciones en todo el país las cuales seguirán de manera intensiva porque nuestra meta es lograr 300 mil afiliaciones usando para ello la aplicación del INE".

Las publicaciones se realizan el mismo día en que la columnista de EL UNIVERSAL Peniley Ramírez publicó "Las firmas falsas de Margarita", en donde hace referencia a las firmas no válidas para apoyar la candidatura independiente de Zavala Gómez del Campo en el pasado proceso electoral.

En la columna recuerda que fueron "489 mil firmas supuestamente hechas por ciudadanos que no estaban vigentes en la lista nominal, más de 200 mil fotocopias, 432 firmas falsas y casi 7 mil documentos no válidos, entre ellos 'fotografías tomadas a tarjetas de presentación, credenciales de cadenas comerciales, licencias de manejo', escribió meses después el consejero del INE, Ciro Murayama, en su libro La democracia a prueba, editado por Cal y Arena".