Criticamos a AMLO como "si hubiera llegado a gobernar Suiza", dice papá de "Checo" Pérez

El papá del piloto Sergio "Checo" Pérez, Antonio Pérez Garibay, quien también es diputado federal por Morena, defendió la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador al decir que se le critica como si hubiera llegado a gobernar Suiza y lo hubiera quebrado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el legislador aseguró que se regresó a vivir a México luego de que López Obrador ganara las elecciones en 2018.

"Yo vivía en el extranjero cómodamente y la verdad me sentía un cobarde y por eso me regresé con Andrés Manuel López Obrador convencido en el cambio", dijo Pérez Garibay.

Agregó que se unió al proyecto del mandatario por dos cosas: acabar con la corrupción y la impunidad.

"Si le damos un poquito a eso y en el tema de seguridad en el Congreso, estoy en las tres comisiones más importantes del país: Sedena, Marina y Seguridad Ciudadana, estoy convencido de que AMLO nos va a entregar un mejor país al terminar su sexenio", destacó.

Luego, señaló que al presidente se le critica mucho, pues dijo que se habla de él como "si hubiera llegado a gobernar Suiza y lo hubiera llevado a la quiebra".

"Hemos olvidado que llegó a gobernar México con dos cánceres mortales: la corrupción y la impunidad. No hubiera aguantado un sexenio más este país en otras manos, sin hablar de alguien más", dijo Pérez Garibay.

Y agregó: "Yo estoy seguro que el presidente nos va a llevar a buen puerto, vas a ver que vamos a tener un mejor México y me juego todo con López Obrador, cien por cien".

"Estoy seguro de que el próximo presidente vendrá de Morena porque el pueblo está convencido de que vamos por buen camino", indicó.

Sobre su destape a la gubernatura de Jalisco, Pérez Garibay dijo que el estado también tendrá un gobernador de Morena.

"AMLO ganó Jalisco, se perdió la gubernatura, un mal candidato, nosotros vamos a ganar Jalisco la próximas elecciones. Cuando "Checo" tenía 12 años le dije a Carlos Slim que mi hijo iba a ser piloto, sé lo que estoy diciendo", recalcó.