Critican a AMLO por dicho de mexicanos que estudian en el extranjero

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comparara a mexicanos que estudian en escuelas del extranjero con el hijo del padrino, en la novela "El Padrino", del escritor Mario Puzo, políticos y analistas criticaron en redes sociales estos dichos.

Este viernes, en su gira de trabajo por el puerto de Manzanillo, Colima, López Obrador aseguró que los que más daño le han hecho al país son los que supuestamente tienen más conocimiento.

"Está como el asunto de los que van a estudiar al extranjero. El hijo del padrino, según la novela de Mario Puzo, estudió en el extranjero, lo mandaba el padrino a que estudiara. Y así, los que más daño le han hecho al país son los que supuestamente tienen más conocimiento sobre el manejo de la economía, son los que han acabado con el país.

"Hay uno de ellos que yo le llamo el padre de la desigualdad moderna, que fue presidente y estudió en Harvard, ahí les dejo de tarea que investiguen quién fue", señaló el Presidente.

Fernando Belaunzarán, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, señaló que hay desconocimiento de esta novela por parte de López Obrador, pero "lo grave es su desprecio por el conocimiento, la preparación y la experiencia. Identificar con la corrupción a quienes estudian en el extranjero es ruin. Mala justificación de su militarización".

Alejandro Hope, analista en seguridad y columnista de EL UNIVERSAL, señaló que es la segunda vez que el presidente López Obrador hace esta referencia en torno a la novela de Mario Puzo, por lo que "¿Nadie en su entorno le podrá hacer una ficha bibliográfica en la que le expliquen que, para una persona nacida en Nueva York, Dartmouth no es una universidad extranjera?".

Cecilia Soto, excandidata presidencial, escribió en redes sociales: "El señor presidente compara a los que estudiaron en el extranjero con el hijo del Padrino (Mario Puzo). ¿Qué dirán de esto Arturo Herrera (secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Graciela Márquez (Secretaria de Economía (SE) con brillantes doctorados obtenidos -horror- en prestigiadas universidades extranjeras?"

No es la primera vez que el presidente López Obrador hace estas críticas; el 10 de diciembre de 2018, a unos días de haber iniciado su mandato, señaló que en su equipo quería que ingresara gente honesta a ocupar el cargo en el gabinete presidencial, y comentó: "Desde luego, no se puede generalizar, pero hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores, y van a allá a aprender malas mañas".

Luego, López Obrador recordó la novela de Mario Puzo, "El Padrino", y expresó: "mandaba a sus hijos a estudiar a escuelas del extranjero, con todo respeto, al personaje, que, además, es una extraordinaria novela y una película excepcional, de esas que se ven una y otra vez, de cómo funciona esas mafias, y otras mafias, que ya no puedo yo señalar, adjetivar".