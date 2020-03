Critican a diputada del PES por supuesta burla a hombre en situación de calle

Por cierto no era homeless, andaba ebrio pero en fin, vivimos en el mundo en donde todos juzgan y quieren destruir.

Me da lo mismo lo que piensen.

Ah y tampoco es mi ex @DavidSerna_G ven cómo creen puras mentiras y babosadas, gente sin criterio.

Saludos pic.twitter.com/mGcA3FHj4R