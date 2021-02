Critican a Samuel García por regalar cobijas "corrientes"

El candidato a la gubernatura de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, fue criticado por anunciar que consiguió de emergencia cobijas para donar a la gente más necesita en diversos lugares del estado, ya que las bajas temperaturas prevalecerán por dos días más.

Lo acusaron de querer "comprar" votos regalando cobijas de 50 pesos que después va a "facturar en mil pesos", y lo retaron a que las regale de buena calidad, no de los que algunos usan para sus mascotas, o que se atreva a pasar la noche en una casa humilde cubriéndose con uno de estos "regalitos electorales".

También hubo quienes le "aconsejaron" en broma que busque a Jaime Rodríguez, porque tiene experiencia para inflar los costos, al recordar el escándalo de los cobertores adquiridos al triple de su valor al inicio de su gestión, que provocó la renuncia de su amigo Rogelio Benavides Pintos, que había realizado la adquisición.

Sin embargo, hubo quienes lo defendieron de los criticones, afirmaron que deberían seguir su ejemplo, y aseguraron que García Sepúlveda no sólo ayuda a la gente en tiempo de elecciones. Le sugirieron que las distribuya a quienes están afuera de los hospitales para tener noticias de sus familiares que están internados.

"Conseguí de emergencia estas cobijas, estamos repartiéndolas en diferentes lugares del Estado. ¿Alguien tiene dónde conseguir más cobijas a buen precio? Échenme mensaje. Es urgente, los fríos continuarán un par de días más y la gente más necesitada es la que más está sufriendo", publicó Samuel García la mañana de este miércoles en su página de Facebook, al tiempo que compartió imágenes de varios paquetes de cobertores, al parecer de los más económicos en el mercado.

Diana Xitla le comentó: "Esas cobijas las usa mi suegra para sus mascotas, no te pases ¿por qué no compras cobertores. Eso no sirve..., mientras otra persona bromeó "Deja llevarte la copia de mi credencial para que me des una cobija y una despensa".

Ante la pregunta de Samuel sobre algún sitio para encontrar cobijas en oferta, Gabriel Ortiz le dijo, "El Bronco –el gobernador Jaime Rodríguez-, sabe dónde, y te las puede inflar a un precio inimaginable".

Y "Arthur Peque", preguntó al candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León, "¿Quién te las regala, para que hagas proselitismo?, porque el que recibe favores tendrá que pagar cuando llegue al poder... favor con favor se paga, vieja escuela de los corruptos".