Critican en redes a partidos políticos por "subirse" a tema del Metro

Usuarios en redes sociales criticaron a partidos políticos por ´subirse´ y aprovecharse del accidente en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro CDMX que dejó, hasta el momento, 23 muertos y más de 70 heridos.

En las cuentas oficiales del PRI se hicieron pronunciamientos para que se investiguen los hechos y se apliquen sanciones.

Sin embargo, usuarios en redes sociales criticaron el pronunciamiento al considerar que se el partido político se aprovecha y politiza la situación.

Otros partidos como Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD también se pronunciaron en redes e igualmente les llovieron críticas.

En cuanto a Morena en la cuentas oficiales se han dado a la tarea de dar retuit a los mensajes de funcionarios federales y de su presidente de partido Mario Delgado a quien también varios usuarios le mandaron mensajes recordándole que la construcción de la L12 se realizó en la administración de Marcerlo Ebrard y en la que él también formó parte.

Panistas se presentan en sitio del accidente en la L12

El presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde Rubiolo, junto con el coordinador de ese partido en el Congreso local, Christian Von Roehrich, y otros diputados locales, en conferencia efectuada a un costado del derrumbe, exigieron la inmediata separación del cargo de la jefa de Gobierno, "porque no puede ser juez y parte, dado que hay responsabilidad de su parte en esta tragedia".

Además, exigen que el peritaje esté a cargo del Congreso local, "porque no queremos que de nueva cuenta Sheinbaum nos engañe y proteja a los responsables, como a su empleada Florencia Serranía, directora general del Metro, quien ha convertido ese medio de transporte en la peor etapa en sus 51 años de vida".

Von Roehrich pidió el cese inmediato de Serranía y le sea fincada sanción penal, "por su negligencia, pues desde que llegó quitó el 15% del presupuesto del Metro para su mantenimiento, obviamente, solapada por su jefa, Claudia Sheiunbaum", acusó.

Sostuvo que es la última oportunidad del Gobierno capitalino de responderle a los capitalinos, "la Ciudad se les cae a pedazos y siguen protegiendo a sus criminales. No vamos a permitir que los responsables evadan su culpa; no permitiremos que protejan a los criminales, como lo han hecho en otros casos".

En tanto, Federico Döring enfatizó que la fiscal Ernestina Godoy, "debe dejar de hacerse maje con las indagatorias y responder a los familiares de las 23 personas que fallecieron y los más de 70 heridos que están en hospitales. Ya basta de que a sus militantes, a sus cuates, los proteja, mientras que a quienes no son de su partido los castigue", denunció.

Morena desaprueba uso político de tragedia

También el PAN capitalino y su grupo parlamentario en el Congreso local anunciaron que demandarán administrativa y penalmente, a los presuntos responsables de los hechos ocurridos la noche de este lunes en la Línea 12 del Metro, desde Marcelo Ebrard y Mario Delgado hasta Claudia Sheinbaum y Florencia Serranía.

Sin embargo, Morena en el Congreso local "desaprobó" el uso político que se hace de esta tragedia, "sin reparar en las víctimas, en sus familiares, ni en la emergencia que un hecho sin precedente, como el acontecido", señaló el grupo parlamentario en un comunicado.

"No es políticamente aceptable, ni resulta ético que quienes antes ostentaron el poder no conocen de solidaridad, ni de humanidad. Acompañamos las investigaciones sobre las causas, para deslindar responsabilidades, para que se sancione a quien resulte responsable conforme a derecho", aseguraron los morenistas.

Ante ello, manifestaron su confianza "en el liderazgo" de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y en los resultados que arrojen las investigaciones que correspondan.

"Confiamos en la celeridad con que se movilizaron los cuerpos de rescate, así como el personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia capitalina, y de las autoridades del Gobierno de México", enfatizaron.