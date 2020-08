Critican que alcaldía de Morelia se niega a limitar antros y bares

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, arremetió hoy contra las autoridades de Morelia –encabezadas por el alcalde morenista Raúl Morón-, quienes rechazaron restringir los horarios en bares, antros y tianguis, como se viene haciendo en todo el estado para contener la incidencia de contagios del Covid-19.

"Esa es una verdadera irresponsabilidad, porque juegan con la vida de las personas, juegan con la vida de las familias", acusó el mandatario estatal. Durante una entrega de gel antibacterial y materiales para prevenir el Covid-19 entre operadores del transporte público el michoacano advirtió que la capital del estado es ya foco rojo en el mapa del Covid-19. "Hoy Morelia es foco rojo de contagios, justamente por las posturas tibias de las autoridades municipales que han minimizado la problemática", evidenció.

Aureoles destacó que en México suman alrededor de 450 mil contagios y casi 50 mil muertes, mientras que en la entidad son ya 10 mil personas que han enfermado y 850 defunciones. En su mensaje afirmó que la contingencia exige cerrar filas, y anunció que lo hará con los ciudadanos si las autoridades locales no quieren asumir su responsabilidad. "Morelia tiene un millón de habitantes; si se nos llega a salir de control no nos la vamos a acabar, porque no nos alcanzarían los espacios ni el personal médico para atender a la gente contagiada o enferma", advirtió.