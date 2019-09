Critican supuesta propina que dejaron Gustavo Madero y Ricardo Anaya

Seguidores de los panistas Gustavo Madero y Ricardo Anaya criticaron la supuesta propina que ambos políticos dejaron tras tomar un café en Polanco.

Madero subió una imagen del encuentro, pero a muchos les llamó la atención que en la cuenta sólo había monedas.

"Es en serio que dejaron eso de propina?", "no se vallan a quedar pobres con semejante propina" o "debería darles vergüenza hacer pública su mezquindad!!!!", fueron algunos de los comentarios que los seguidores de Madero realizaron.

Hasta el momento, Madero no ha respondido si se trata de la propina o del cambio de la cuenta.

SOBRE LA REUNIÓN

Ambos panistas dialogaron sobre el partido y la situación del país.

Madero Muñoz dijo a EL UNIVERSAL que el encuentro se dio después de que no habían podido dialogar tras el proceso electoral de 2018; le comentó que por el momento Anaya Cortés desea tener un perfil bajo y dedicarse a la academia y su familia.

"Fue una muy buena reunión, está muy contento, acaban de reconocerlo por su desempeño en la Universidad donde se desempeña en Columbia. Él quiere un perfil más discreto", expresó.

El también expresidente de Acción Nacional comentó que conversó con Anaya sobre un proyecto que impulsa rumbo a 2021, que podría llamarse "una mayoría opositora de la próxima legislatura federal" que tenga una agenda fuerte y breve.

Al respecto, respondió que "se le hacía interesante".

Gustavo Madero comentó que mencionaron la posibilidad de que Ricardo Anaya regrese en el 2021, pero que será una decisión que él tome.

Sobre el partido abundaron en cómo darle más fuerza, pues si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un diagnóstico correcto del país, su estrategia no es la correcta, por eso que el PAN debe tener buenas propuestas, liderazgos fuertes y evitar que el partido sucumba.