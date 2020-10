Crónica| Comparecencia accidentada de López-Gatell en el Senado

En medio de pancartas de protesta, burlas, increpaciones y cuestionamientos se desarrolló este lunes la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell, en el Senado de la República, misma que al final fue suspendida.

La comparecencia se realizó con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y con el objetivo de que López-Gatell y el Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, respondieran a los cuestionamientos de los senadores sobre su gestión en el segundo año de administración.

La reunión inició pocos minutos después de las 11:00 horas, los temas obligados fueron el manejo de la pandemia del Covid-19, el robo de medicamentos oncológicos reportados por Cofepris y cómo enfrentará el gobierno la llegada de la temporada de influenza que se mezclará con el coronavirus.

En su primera intervención, López-Gatell defendió la estrategia del gobierno federal para enfrentar la pandemia en la que, aseguró, fueron consideradas las desigualdades sociales y morbilidades que tiene el país para dar respuesta al Covid-19.

Insistió en que el perfil de morbilidad y mortalidad en México incidió directamente en el número de muertos por Covid-19.

Posteriormente el titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, afirmó que su administración busca combatir la corrupción al interior de dicha instancia.

Indicó que debido a las irregularidades que su administración encontró en la institución, hay actualmente 30 denuncias ante el Órgano Interno de Control en trámite.

Hasta ahí la sesión se desarrollaba de manera normal, llegó el turno de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, quien cuestionó a López-Gatell sobre las medidas que tomará el gobierno federal para contar con un mecanismo eficiente en todo el territorio nacional de detección de contagios de Covid-19 sin politizar la estrategia.

Posteriormente, el senador Rogelio Israel Zamora del Partido Verde Ecologista de México, quien pidió participar en la sesión aunque no es integrante de la Comisión de Salud, quien preguntó sobre el robo de medicamentos oncológicos y el mecanismo de reporte de cifras de Covid-19.

La senadora Verónica Delgadillo García comenzó su intervención diciendo de frente a López-Gatell que desde marzo pasado ella pidió su renuncia y anunció que en los próximos días volverá a hacerlo.

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, retomó el problema del robo de medicamentos, la necesidad de realizar más pruebas para detectar Covid-19 y trajo a debate el uso del cubrebocas.

En sus intervenciones los integrantes de la Comisión provenientes de Morena decidieron defender a López-Gatell e incluso la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez criticó el surgimiento de "epidemiólogos de ocasión".

Al responder, el subsecretario López-Gatell pidió a los senadores tomar nota de sus declaraciones, sin embargo, omitió responder puntualmente las preguntas de los legisladores.

El titular de Cofepris, en cambio, reconoció que no es ajeno a la indignación por el robo de medicamentos oncológicos e incluso reveló que su hermano falleció por Covid-19.

En la segunda ronda de preguntas, la senadora Martha Cecilia Márquez sacó una pancarta de burla a López-Gatell y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de su intervención, los ánimos comenzaron a subir de intensidad.

La senadora Patricia Mercado intentó desviar la atención retomando el debate de la legalización del Cannabis.

El presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro Quintero llamó al orden varias veces pues las senadoras panistas desplegaron pancartas de protesta.

Hasta que llegó el turno de la senadora panista Lilly Téllez quien calificó de "trabajo de baratija y de cuarta" el papel de López-Gatell durante la pandemia.

Aprovechó su participación para regalar al subsecretario un bastón para que "deje de dar palos de ciego" con la pandemia.

Al responder a las senadoras, el subsecretario López-Gatell afirmó estar orgulloso de llenar las expectativas del presidente López Obrador porque no son las de un hombre en particular sino de un proyecto de nación.

La senadora Martha Márquez se acercó a darle gel antibacterial para colocar pancartas con la forma del etiquetado de alimentos que rezaban "alto en corrupción" y "exceso de ineptitud".

Ante estas actitudes el presidente de la comisión decidió suspender la sesión y ni los senadores ni la ciudadanía obtuvieron las respuestas buscadas de los funcionarios federales sobre la pandemia, la sisdemia y el robo de medicamentos oncológicos.