Crónica de una comparecencia con la CNDH tomada

La reunión de Rosario Piedra Ibarra, en el Senado, va a transcurrir en privado y parte de la oposición critica su papel al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los señalamientos se vuelven contundentes, con voces de que mejor renuncie.

El Senado la eligió en el proceso más difícil que haya habido en las legislaturas de este siglo, al menos, pero las reglas constitucionales no le dan el poder de remover a la persona titular de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Piedra Ibarra viene a la cita de saco rojo, cubrebocas rojo y negro, su cabellera característica y su faz contemplativa.

La usanza parlamentaria dicta que se le da la bienvenida, y los saludos cordiales, son el preámbulo de lo que será comentado como un encuentro "duro" y "difícil", debido a que la oposición le reclama pasividad de la institución.

Su amigo Ricardo Monreal Ávila, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la mayoría de Morena, la ha recibido en el estacionamiento, y ha compartido con ella unos minutos en su oficina, y luego la ha acompañado en el arranque del encuentro. Se irá en un momento oportuno.

Monreal ha dejado preparado un formato de reunión que consta de una intervención de la visitante, preguntas en batería de senadoras y senadores y, finalmente, una segunda intervención que incluye que la invitada se despida.

El secretario técnico de la Jucopo, Manuel del Río Virgen, es quien da el turno en la palabra. Todo transcurre sin presencia de los periodistas. De esta manera, a la salida cada quien dirá su versión de lo ocurrido.

Una vez terminada su asistencia en una sala de la Jucopo, nadie verá más a Piedra Ibarra, quien lee un mensaje inicial y después de las preguntas, dará lectura a su intervención final.

El terciopelo parlamentario, sin embargo, es rasgado por el filo de los cuestionamientos, como el de Emilio Álvarez Icaza, senador sin bancada, militante de los derechos humanos, dice que le indicó que su nombramiento ha sido "uno de los capítulos más vergonzosos en este tiempo".

Le ha dicho que a los 10 meses al frente de la CNDH, se le conoce por "escándalos, omisiones y silencios", y le expone que ella "no está en condiciones de seguir en la comisión, que es una magistratura moral".

Álvarez-Icaza sostiene que "hay un fallo de origen, lo que mal empieza, mal acaba", y de ello ya han habido expresiones de activistas de Eureka, la organización a la que Piedra ha pertenecido, "y no lo digo yo, lo han dicho ellos, está en riesgo la autonomía", de la CNDH.

Cuentan que en esa reunión en la que sobraron los periodistas, la primera lectura de Piedra Ibarra ocupó tiempo en el episodio de los cortes de carnes encontradas por activistas que tomaron las oficinas en la calle de República de Cuba.

La panista Kenia López Rabadán reprueba la actuación de la actual presidencia de la CNDH, en lo administrativo, en la falta de recomendaciones; en haberse recortado el presupuesto 2021, a nivel proyecto, en daño a las víctimas que necesitan el respaldo de la Comisión.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, único coordinador de bancada (PRD) asistente, a pesar de que había convocado la Jucopo, aplica un análisis al asunto de San Luis Potosí, tras el cual detonó la ocupación de las oficinas en el centro de la Ciudad de México, y que tiene sentada a Piedra Ibarra ante quienes la descalifican y quienes se solidarizan con ella en el tono de "no te preocupes, Rosario".

El doctor en Derecho, Mancera Espinosa dice que la CNDH puede atraer un caso local si hay inacción de la entidad de derechos humanos local.

Pero la orientación jurídicas no es recogida en esta guerra, que continúa en el Patio del Federalismo, donde en las declaraciones a los periodistas, senadoras de Morena dicen que pedirán la destitución de Kenia López Rabadán.

Martha Lucía Micher Camarena dice que por el PAN, Xóchitl Gálvez le había dicho a Piedra: "deberías de reflexionar la decisión de continuar", y que López Rabadán "ni un sólo cuestionamiento hizo", en privado, y ante los periodistas la criticó.

Aceptó que hubo señalamientos críticos en la reunión, "y las descalificaciones las aguantó, como buena funcionaria".

Antares Vázquez (Morena) dice que a la panista "la quiten de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado", ya que es "una burla", la manera en que actúa, de manera caricaturesca". Y descubre que en López Rabadán "hay una hipocresía terrible".

De la criticada Piedra Ibarra dice que la vio en la reunión "muy fortalecida y en disposición de diálogo".

Nancy Sánchez Arredondo (Morena), exige que López Rabadán "se abstenga (de declarar) lo que no fue lo que discutimos adentro".

Guadalupe Covarrubias Cervantes, también morenista, expresa el espaldarazo a la ombudsperson: "Estamos con Rosario, no la vamos a dejar sola; no tienes nada de qué preocuparte, estás haciendo lo debido".

Palabras que suenan a lo que dijo el clásico: "No te preocupes, Rosario".