Cronología sobre el caso del estudiante Norberto Ronquillo

El joven Norberto Ronquillo, de 22 años, fue secuestrado el pasado martes 4 de junio cuando salía de la Universidad del Pedregal, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, en donde estudiaba la licenciatura en Mercadotecnia Internacional.

Norberto Ronquillo era originario de Meoqui, Chihuahua, pero vivía en la Ciudad de México, con sus tíos, porque estudiaba en la capital.

Tras días de búsqueda de sus padres y amigos, el cuerpo del joven universitario apareció en una zona de terracería en la alcaldía Xochimilco.

Cuando Norberto salía de las instalaciones de la universidad, alrededor de las 21:00 horas del martes, había informado a su novia por mensajes que iba camino a la casa de sus tíos, en donde vivía, pero nunca llegó al lugar.

Poco después, los familiares del joven recibieron una llamada en la que les exigían un rescate de cinco millones de pesos por entregar con vida al joven; los padres de Norberto, quienes interpusieron una denuncia por el secuestro de su hijo el viernes 7 de junio, cumplieron y pagaron el rescate pero los responsables del secuestro no entregaron al joven.

Previo a confirmarse la muerte del estudiante, sus compañeros prefirieron no tomarse la fotografía de generación e incluso la misma universidad aplazó la fiesta de graduación, ya que Ronquillo Hernández estaba a días de graduarse.

Antes de hallar el cuerpo del alumno de la Universidad del Pedregal, tanto compañeros de la víctima como familiares bloquearon calles de Tlalpan para exigir una reunión con la procuradora Ernestina Godoy y de esta manera agilizar la investigación.

Los familiares del estudiante denunciaron que las autoridades dejaron pasar 72 horas de investigación, lapso que consideraron clave para localizarlo con vida.

Según exámenes realizados por el Instituto de Ciencias Forenses, a Norberto lo tuvieron cautivo por cuatro días, para después asesinarlo. Sin embargo, Ernestina Godoy contradijo las declaraciones de los peritajes y declaró que el joven había sido asesinado horas después de su plagio.

Los allegados de Norberto Ronquillo solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que consideraron que la procuraduría capitalina no actuó de manera inmediata luego de que se reportara el secuestro.

Tras la necropsia realizada a Norberto, se reveló que murió por asfixia y que tenía la nariz fracturada.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se les criticó por estar en un mitin en Tijuana, en el periodo en el que se realizaban las investigaciones del secuestro de Norberto.

Sheinbaum, por su parte, declaró que tras el asesinato del joven se reforzará la seguridad en la capital del país. Este miércoles, amigos y familiares llegaron a Meoqui, Chihuahua, para despedir los restos del joven.

Los habitantes de esta ciudad marcharon en silencio con pancartas en las que se exigían que no quedara el caso impune.