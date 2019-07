Cruce de acusaciones, en debate del PRI por la dirigencia nacional

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se estrenó en debates durante una contienda por la dirigencia nacional. Este miércoles por la noche los tres aspirantes se enfrentaron en un encuentro en donde hubo acusaciones pero, sobre todo, el llamado para volver la mirada a la militancia.

Alejandro Moreno, "Alito"; Ivonne Ortega y Lorena Piñón debatieron ayer miércoles en el Auditorio Plutarco Elías Calles ante la presencia de exdirigentes nacionales e invitados que cada uno llevó. El enfrentamiento mayor fue entre Moreno y Ortega, quienes se acusaron mutuamente, y a ello se subió Lorena Piñón, quien señaló a ambos de ser los candidatos de la cúpula.

El debate, moderado por la periodista Elisa Alanís y el catedrático Hugo Concha, duró 90 minutos, en los que cada uno expuso lo que busca para rescatar al partido.

La primera en lanzar fuego fue la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, quien acusó al Comité Directivo Estatal de Oaxaca de querer imponer titulares de casillas en la entidad a favor de Alejandro Moreno. Señaló al gobernador Alejandro Murat de orquestar el hecho, lo mismo que a José Murat, presidente de la Fundación Colosio. Además, acusó al gobernador de Campeche con licencia de ser el candidato de la cúpula priista y de generar acuerdos "en lo oscurito".

La yucateca, quien respondió que en lo que va de campaña ha gastado un millón 443 mil pesos, subrayó que al lado de su compañero de fórmula, José Encarnación Alfaro, busca dejar las decisiones del partido en manos de la dirigencia.

Manifestó que ella quiere encabezar al PRI con propuestas y convocó a sus contrincantes a dar entrevistas en medios, pero desde sus casas y sus estados, en alusión a las acusaciones de la vivienda que Moreno Cárdenas posee en Campeche.

Durante el debate, el público, que debía quedarse callado, tuvo amplia participación. Seguidores de Alejandro Moreno e Ivonne Ortega se enfrentaron de manera verbal.

El campechano, quien dijo que llegó a proponer y a buscar la unidad, le entró a las acusaciones. El mandatario con licencia reprochó a Ortega Pacheco haberse ausentado de la campaña presidencial de 2018. "En el periodo 2018 nos abandonaste, te fuiste a vivir a Londres cuatro meses", exclamó.

La aludida respondió que si se ausentó fue porque el equipo de José Antonio Meade se lo pidió, pero su gente estuvo presente en todo momento. Aclaró que se fue a Londres a estudiar, pero sólo tres semanas.

Al intercambio entró la tercera candidata, Lorena Piñón, que se fue también contra Ortega Pacheco. "Cuando un candidato del PRI a la Presidencia pide que te escondas está cañón", se burló.

Risas y gritos se desataron entonces: "¡Corrupto!, ¡Casa Blanca!, ¡Vete a Londres!, ¡Vete a Morena!" y de nuevo los moderadores Elisa Alanís y Hugo Concha tuvieron que llamar al orden a un público que si algo sabe es gritar porras y lanzar arengas.

Los tres aspirantes coincidieron en la necesidad de atacar la corrupción dentro del instituto político.

A Alejandro Moreno le dio por atacar al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena. "Morena es ave de paso. Nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana", expresó el campechano. "Yo seré el que vuelva a hacer ganar al PRI. No coincido con que el partido está en la lona", dijo.

Luego, tras el encuentro, los aspirantes a la dirigencia priista ofrecieron ruedas de prensa y en ella Moreno se deslindó de acercamientos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. "El único crítico y combativo a este gobierno, que es de ocurrencias, he sido yo... las otras (candidaturas), mudas", aseveró.

En el debate, los candidatos fueron cuestionados sobre la desaparición de los sectores del partido, pero los tres fueron tajantes al decir que no. "Jamás", dijo Piñón al decir que, por el contrario, los fortalecería. Ortega y Moreno también descartaron toda posibilidad de eliminarlos.

También fueron cuestionados sobre los gastos de campaña que llevan hasta el momento. Ivonne Ortega fue la única que puso una cifra; Alejandro Moreno dijo que se someterá al tope de 4.9 millones de pesos y Piñón ofreció dar los datos después.

Al preguntarles del apoyo a los adultos mayores, Lorena Piñón, quien desde el inicio dijo que sacará del PRI a los dinosaurios, generó carcajadas al referirse a los presentes. Y es que entre los asistentes estuvieron algunos veteranos exdirigentes priistas y militantes, como Augusto Gómez Villanueva.

Cuando Piñón dijo que se les apoyará generó carcajadas y varios comentarios que hicieron a la candidata cuestionar si podía seguir con su exposición.

Los aspirantes se volverán a enfrentar el 7 de agosto.