"Crueldad", idea de aplicar impuestos a tacos y elotes, revira diputado

Tamaulipas tiene un Congreso que no se prestará a propuestas que agreden en todos los sentidos a la gente que más trabaja, aseguró el diputado local Alberto Lara Bazaldúa respeto a la petición de la alcaldesa Maki Ortiz para cobrar impuestos a vendedores ambulantes como taqueros y eloteros.

La función prioritaria de un gobierno, dijo, es generar bienestar y no golpear el bolsillo de los que menos tienen. "La gente a la que ella quiere afectar, no tiene el propósito de enriquecerse vendiendo elotes; quieren sobrevivir, no son grandes empresarios y la alcaldesa mete a todos en una misma canasta".

Calificó como una crueldad el que la presidenta municipal de Reynosa pretenda aplicar impuestos para quienes sólo buscan una mejor calidad de vida. "El Congreso local está del lado de los tamaulipecos. Tenemos que decirle al Gobierno Federal que nos trate como lo que realmente somos, el segundo estado que más aporta a la federación".

Explicó que actualmente el municipio cobra a los vendedores ambulantes una cuota diaria por derecho de piso. "Aquí hay colonias que no tienen alumbrado público y quiere cobrar impuesto por este concepto, ¿acaso no ve las condiciones en que está la ciudad?, ¿acaso la alcaldesa no va a las colonias'", cuestionó el diputado.

El diputado local pidió que los espacios que otorga el Congreso de la Unión, deben aprovecharse para pedir al Gobierno Federal, un mayor presupuesto para Reynosa. "Caemos en la vergüenza al decir que el pueblo es el que debe pagar más, son como vampiros que le chupan la sangre al pueblo, en eso se ha convertido este municipio", concluyó el diputado local.