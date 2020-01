Cruz Azul llegará con fuerzas Clausura 2020

El defensa Gerardo Flores, referente del Cruz Azul desde el 2001, pero víctima de las lesiones, asegura que los cementeros llegarán plenos al Clausura 2020, pese a la caída del fichaje del delantero Ake Loba y la falta de un goleador.

"El equipo lo va a tener (a un delantero efectivo), hay gente especializada en ese tema, así que no tengo duda de que se está formando un buen equipo", dijo el lateral.

Respecto a los refuerzos, Sebastián Jurado, Luis Romo y Pablo Ceppelini, el "Gerry" aplaudió sus incorporaciones.

"Me parecen bien, los veo con ganas de trabajar y trascender".

Respecto a su estatus, Flores explicó que sigue en recuperación, con ayuda del conjunto celeste. No juega en Liga MX desde el 1 de septiembre de 2018 contra Veracruz, y con la Sub-20 sólo disputó tres partidos del Clausura 2019.

"Sigo en rehabilitación con Cruz Azul, lo primordial es recuperarme".

Finalmente, como invitado de honor a la presentación de la segunda edición de la Copa Qatar-México 2020, el cruzazulino manifestó su deseo de paz mundial y que el conflicto político de Estados Unidos e Irán no frene la celebración de la Copa Mundial denla FIFA Qatar 2019.

"El deporte en Qatar es importante, ya hay esa apertura para la mujer, importante para el mundo, deseo lo mejor y que ya sea el 2022. Espero también que se haga lo planeado pese al conflicto, el futbol une corazones y es un mensaje que con la pelotita se unan las naciones, porque es el deporte más bonito", agregó el futbolista en su visita a la embajada de Qatar en México.