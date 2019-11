Cruz Azul no se dejará intimidar por disidentes

Después de que un grupo de cooperativistas disidentes de Cruz Azul se presentara la mañana del miércoles en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol para pedir que les fuera recibida una carta en la que solicitan cambios en la directiva del club de futbol, la Cooperativa asegura que no se dejará desestabilizar por un "pequeño grupo" de personas que "están suspendidas de sus labores administrativas por orden de un juez".

Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa La Cruz Azul, advierte que los procesos legales seguirán y lamenta que se haya inmiscuido a la FMF en un tema que compete únicamente a la cooperativa.

"La postura de la organización es lamentar profundamente que se den estos actos por parte de un grupo pequeño de cooperativistas, porque además han sido basados en amenazas y esa no es la forma de negociar", asegura el vocero, en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

Hernández aclara que las diferencias con José Antonio Marín y Víctor Velázquez, quienes encabezan a este grupo, no tienen que ver con su forma de pensar, sino con los actos que cometieron en la empresa.

"Quiero dejar en claro que esta gente está suspendida de sus labores administrativas por orden de un juez. Han dicho que es por ser disidentes y no es por eso, sino por afectar los intereses patrimoniales, administrativos y económicos de la Cooperativa por fraude económico, administrativo y procesal", sentencia. "Han cometido presuntos delitos y son sujetos a investigación".

Es por eso que solicita no involucrar a entes externos, como la Federación Mexicana de Futbol.

"La forma en la que llegaron, diciendo que iban a bloquear la Federación y que regresarían con más gente no es conciliatorio, sino amenazas", considera.

"Más del 95% de los cooperativistas trabaja con paz, es por eso que, en sus 88 años de vida, es la cooperativa más importante de América Latina. Reprobamos este tipo de actos, porque ya son actos delictivos y no es así como se pretende negociar".

Hernández afirma que este tipo de actitudes no impedirá que se busque esclarecer las supuestas anomalías en las que se involucra a este grupo de cooperativistas: "Este tipo de amenazas no van a detener que se aclare todo lo sucedido".