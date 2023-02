Cruz Roja Mexicana invita a seguir en vivo llegada de rescatistas

A-AA+

La Cruz Roja Mexicana invitó a seguir en vivo la llegada de los rescatistas del equipo de especialistas de búsqueda y rescate USAR, procedentes de Turquía.

Por medio de Twitter, la institución privada invitó a los usuarios a seguir la transmisión en sus redes sociales.

"¡Únete a nuestros #LIVE! Mañana vamos recibir a nuestro equipo de rescatistas #USAR y reconocer su labor en #Turquía. Será nuestro momento para decirles. ¡GRACIAS!", se lee en el tuit.

El en vivo podrá ser visto desde el canal de Youtube de la Cruz Roja Mexicana, así como también desde su cuenta de TikTok.

Llegan al AIFA rescatistas y binomios caninos

Cabe mencionar que la tarde del 16 de febrero, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea que participó en la misión de rescate en Turquía, junto con los 150 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), Cruz Roja y Cancillería, así como los binomios caninos.

Tanto los efectivos como los binomios fueron trasladados para una revisión médica. Posteriormente se efectuará una ceremonia en la explanada de la Base Militar No. 1 un homenaje a Proteo, perrito rescatista que falleció el 10 de febrero a las 16:45 horas, a causa de las condiciones climatológicas prevalecientes en Turquía.

Los efectivos descendieron de la nave junto con los binomios y portan la bandera de Turquía y la bandera de México, así como una banda con la leyenda "Ejército y Fuerza Aérea Mexicana".

Rinden homenaje a Proteo

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Cruz Roja y Cancillería rindieron un emotivo homenaje a Proteo, el binomio canino fallecido en Turquía, quien ahora es considerado por muchos un héroe nacional.

La ceremonia de despedida del canino se llevó a cabo en la explanada de la Base Militar No. 1.

Proteo falleció debido a las condiciones climatológicas prevalecientes en Turquía el pasado 10 de febrero, mientras realizaba labores de rescate junto a su manejador y amigo, Carlos Villeda, y los 148 rescatistas mexicanos que viajaron al país siniestrado con el objetivo de brindar ayuda humanitaria.

Los binomios caninos realizaron una valla de honor, personal de la Sedena transmitió un video en honor al can. "Dejarás las tropas, pero seguirás siendo soldado, México y el mundo te despide, seguirás siendo un héroe", fueron las palabras para Proteo por parte de sus compañeros de trabajo.