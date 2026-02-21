Cruzan el río por fiestas religiosas

Ciudad Hidalgo, Chis.- Como hace 124 años, unos 40 mil peregrinos indígenas del Altiplano de Guatemala que llegaron a venerar la imagen del Señor de las Tres Caídas en Tecún Umán, Guatemala, cruzaron a México para realizar compras en la feria del primer viernes de Cuaresma que inicia en este poblado aprovechando que su moneda, el quetzal, vale más que el peso.

En el poblado de Tecún Umán, localidad fronteriza con México, las actividades religiosas para la celebración del Señor de las Tres Caídas iniciaron desde el pasado sábado, pero la fiesta patronal empieza el Miércoles de Ceniza con misas y procesión que concluyen el próximo domingo.

Durante la semana, la romería proveniente de comunidades indígenas de los departamentos de Totonicapán, Momostenango, Quiché, Cobán, Chichicastenango, Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, entre otras, visitan la imagen para pedir por la sanación de sus enfermos, el bienestar de sus hogares, cosechas y negocios, pero también por sus hijos ausentes que se encuentran en Estados Unidos.

Los indígenas, en su mayoría hablantes del idioma K´iché y Mam, por fe y tradición cada año visitan junto a sus familias la imagen que representa las tres veces que Jesucristo cayó con la cruz en su trayecto al calvario.

La celebración del Señor de las Tres Caídas coincide con la feria del primer viernes de Cuaresma que se celebra en esta localidad fronteriza, por ello, tras cumplir con su manda, los guatemaltecos aprovechan para cruzar a México de forma irregular por el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, para realizar compras.