CS no ve traición de aliados

Ciudad de México.- Después de haber enviado a la Cámara de Diputados su proyecto de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que no ve una "traición" de los partidos aliados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, a la Cuarta Transformación.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que las diferencias del Verde y del PT en la reforma electoral se trata de puntos de vista distintos.

"Yo no lo pondría como que es una traición a la Cuarta Transformación, son puntos de vista distintos. Para mí es muy importante, porque yo me comprometí con la gente de presentarlo de esa manera. Y en el Congreso, pues hay puntos de vista distintos. Entonces, vamos a esperar cómo es el debate y la votación, y ya en el momento de que se definan las coaliciones para el 27 pues ya se definirá por parte de los partidos políticos", declaró.

Insistió en que está en contra de la lista de plurinominales y a favor de una reducción en los costos de las elecciones.

Asimismo, la presidenta recalcó que los aliados deberán explicar las razones de sus desacuerdos de la reforma electoral.

Sheinbaum Pardo volvió a rechazar que con su proyecto se busque un partido de Estado.

"Que partido de Estado. ¿Cuál partido de Estado? Si se mantiene la proporción de los partidos en la votación", indicó.

Sobre el proceso de Morena para la elección de coordinadores estatales rumbo a la elección de 2027, la Presidenta les orientó al trabajo en territorio, casa por casa.