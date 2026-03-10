CS pide a EU frenar consumo y armas

Ciudad de México.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que México es el "epicentro de la violencia de los cárteles", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que si el país vecino realmente desea contribuir al combate contra el crimen organizado debe detener el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y reducir el consumo de drogas.

Durante su conferencia matutina realizada en el Hospital de Oncología de La Pastora, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, la Mandataria federal sostuvo que gran parte del poder de fuego de los grupos criminales proviene de Estados Unidos, por lo que frenar ese flujo representaría un golpe directo a la delincuencia organizada.

"Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tienen, por lo menos el 75%, reconocido por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, viene de Estados Unidos", afirmó.

Explicó que sin armamento de alto poder las organizaciones criminales perderían capacidad operativa. "Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales", señaló.

La Jefa del Ejecutivo federal agregó que otro aspecto fundamental en el que Washington puede colaborar es atender el problema del consumo de drogas dentro de su propio territorio.

"Es algo en lo que Estados Unidos nos puede ayudar muchísimo, muchísimo, y la otra, que hemos mencionado en otras ocasiones, muy importante, es la disminución del consumo de drogas en los Estados Unidos", expresó.

Sheinbaum Pardo destacó que Trump reconociera públicamente que el gobierno de México ha rechazado la posibilidad de permitir la intervención del Ejército estadounidense en territorio nacional, postura que reiteró de manera enfática.

"Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de EU a México hemos dicho que no, porque la verdad hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no", subrayó.