Cuajimalpa, en CDMX, dará consultas médicas gratuitas, por WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- La Alcaldía de Cuajimalpa brindará consultas médicas gratuitas hasta domicilio, a través de un mensaje de texto vía WhatsApp, al número telefónico 5543238922. Al recibir la petición la Alcaldía enviará a un médico para una consulta general hasta la comodidad del hogar. El servicio estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El alcalde Adrián Rubalcava Suárez, afirmó que el programa Salud hasta Tu Casa brindará atención médica a quienes no pueden pagar un seguro de gastos médicos o por cuestiones económicas o físicas se les complique trasladarse a algún centro de salud en la demarcación.

"La salud de nuestros vecinos siempre será prioridad, es por ello, que hoy iniciamos este programa para ayudarles. Desde el inicio de la pandemia, muchos de nuestros vecinos perdieron su trabajo y no pueden pagar una consulta médica, no cuentan con recursos para pagar un seguro de gastos médicos, o en otros casos los traslados son muy costosos y no pueden llegar a un Centro de Salud", expuso. Agregó que Cuajimalpa es la única Alcaldía que aún no cuenta con un hospital y los más cercanos están a más de 45 minutos.