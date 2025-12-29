¿cuál AÑO nuevo?

En algunas horas festejaremos otro año nuevo de nuestras vidas. En nuestra cultura occidental se celebra a las doce en punto, la noche del 31 de diciembre. En cada ciudad de mundo, pasando por su uso horario, esa noche se hacen: Cuentas regresivas en los relojes de edificios y plazas, trasmitidas por radio y TV... Siguen los fuegos artificiales, luces, confeti y adornos (dependiendo del presupuesto de cada municipio) ... Abrazos, brindis, bailes y cenas de medianoche esperando lo mejor para el año que viene. Hay quienes, por internet, siguen en tiempo real los sucesivos festejos en las distintas ciudades del mundo.

Oficialmente, el año nuevo en el mundo empieza en Oceanía. Como la Tierra gira de Oeste a Este, se determinó la Línea Internacional del Cambio de Fecha, un meridiano en medio del Océano Pacífico, que atraviesa de polo a polo. En esta línea cada noche a las 12, se cambia la fecha oficial al día siguiente. El próximo miércoles 31, a las 12:00 ahí, se cambiará al jueves 1 de enero de 2026.

De esta manera, en medio del océano, las primeras ciudades en festejar el Año nuevo pertenecen a la Republica de Kiribati en las Islas de Samoa, continuando hacia el Oeste con las varias ciudades en archipiélagos de la región, luego Wellington y Auckland en Nueva Zelandia, Sídney en Australia, las ciudades de Japón, Singapur... y así sucesivamente hacia el Oeste, todo un sincronizado espectáculo mundial.

Esta manera de determinar nuestras fechas tiene poca lógica astronómica, es un concepto arbitrario, cultural. Incluso otras culturas celebran su propio nuevo año en fechas diferentes.

Un año, es el tiempo que tarda nuestro planeta, viajando a unos 107,000 KPH, en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Lo que le toma 365 días y 6 horas. Estas 6 horas sobrantes deben restarse cada año para corregir el calendario y por eso tenemos los años bisiestos, donde febrero tiene un día más a disponer para deshacernos de las horas sobrantes acumuladas.

Por su parte el Sol, llevando a todos sus planetas, cometas y asteroides, viaja alrededor del centro de nuestra galaxia a unos 790,000 KPH, junto con otras estrellas vecinas. Cada vuelta a la Galaxia se llama Año Galáctico y el Sol tarda unos 225 millones de años en hacer este recorrido. Hace apenas un año galáctico no existíamos los humanos, ni los primates, apenas andaban reptiles alargados en dos patas ancestros de los dinosaurios.

? La Vía Láctea; nuestra galaxia barrada. La trayectoria de nuestro minúsculo Sol (marcada en rojo) una estrella más de las 400,000,000,000 que orbitan el centro galáctico como granos de arena en un huracán.

? Festejo del año nuevo de 1901, en la película francesa "Les Miserables" de 1995 con Jean Paul Belmondo. El nuevo siglo XX traía maravillosas expectativas a Europa y nadie esperaba las terribles Guerras Mundiales.

Hablamos con Jessica Mena, presidenta de la nueva Sociedad Astronómica Potosina (SAP): "En la escuela nos contaron de los famosos 2 movimientos de la Tierra, rotación y traslación, en realidad son muchos más, en el Universo todo se mueve y cambia sin que nos demos cuenta" Nos comenta Jessica. "En las ciudades hemos dejado de contemplar el cielo, la vida diaria nos consume y olvidamos las estrellas, ocultas por la contaminación y la luz artificial. Los calendarios que inventamos para las festividades civiles o religiosas se han basado en los fenómenos astronómicos, pero no son nada precisos. El día y la noche por la rotación, el año por la vuelta de nuestro planeta al rededor del Sol; que, en realidad, debería comenzar el 3 de enero, cuando la Tierra está en su punto más cercano a nuestra estrella (Perihelio) o iniciar el 6 de julio cuando está en el punto más alejado (Afelio). Incluso fiestas como la primavera, que representa el inicio de la vida y el alimento para los pueblos antiguos por las cosechas, o la navidad (son festividades astronómicas), el renacimiento del Sol en el solsticio de invierno por ahí del 21 de diciembre, asociado al evidente renacimiento del Sol muchas culturas establecieron el nacimiento de sus respectivos dioses cercano a esta fecha".

"Hace miles de años, la poca ciencia que se realizaba, basada solo en la observación, la gente creía que la Tierra era plana y ocupaba el centro del universo, y que los dioses eran entidades poderosísimas de la naturaleza, lo que hoy conocemos es mucho más amplio y profundo, hay ciencias que más allá de aportar tecnología y comodidades para mejorar nuestro nivel de vida, nos ponen a prueba, cambian nuestro entendimiento por el universo, y hasta influyen en nuestra perspectiva de la vida, la Astronomía es una de ellas.

En SLP la Sociedad Astronómica se fundó en 2003, hemos pasado por algunos cambios, pero seguimos participando, apoyando en todos los eventos astronómicos. La gente de San Luis quiere y tiene el derecho de contemplar y comprender las estrellas y tantos otros fenómenos del cielo, de conocer los espectaculares últimos avances de la astronomía y la ciencia. Vivimos una época fascinante de acceso a muchísima información. No obstante, gran parte de esta es falsa o alterada, charlatanería para atraer vistas o fama. Hace falta tener el interés para acercarnos a fuentes confiables; las puertas y telescopios de la Sociedad Astronómica están abiertos para todos.

Para mayor información me pueden encontrar en Instagram como @espiritudeciencia y en Facebook como "Cosmos, tu ventana al universo" también en los otros proyectos "Zain" y "El Espíritu de Darwin" o por WhatsApp, al 444 425 8203".

Pese a tantos buenos deseos, memes optimistas, brindis, fiestas, abrazos y bendiciones, como lo demuestra la historia, los años nuevos del futuro son inciertos; nadie puede prometernos nada, debemos asegurar que se nos cumplan la mayoría de expectativas e ilusiones, ser desconfiados y previsorios. ¡Depende sólo de nosotros!