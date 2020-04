¿Cuál es el propósito de la nueva ley que protege al maíz nativo?

De maíz están hechos nuestras bebidas, los antojitos y una rica diversidad de platillos en nuestro país. Es por eso que el cereal nativo es indispensable para que continúen con vida las tradiciones y la cultura de nuestro país, ¿qué sería del pozole sin el cacahuacintle o de los totopos istmeños sin el zapalote chico?

Las 64 razas de mexicanas estarán más protegidas con la nueva Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, expedida en este mes de abril en la Cámara de Senadores en la cual se enfatiza el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

De acuerdo a la doctora Malin Jönsson, colaboradora en Fundación Semillas de Vida, la iniciativa de ley ayudará a incluir a los maíces nativos en el sistema económico del país manteniendo su producción en un sistema agroecológico amigable con el medio ambiente y con un precio justo para los productores. "Hay que recordar que México importa el 33% de este cereal de Estados Unidos", ahí el maíz nativo tiene una oportunidad, se podría dejar de importar el grano y consumir más el local", comentó Malin quien también sostiene que depende de las políticas públicas el lograr una autosuficiencia y una alimentación al alcance de todos".

Gozar de una diversidad de razas

Hasta el día de hoy, el único maíz que acepta la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), antes Sagarpa, es el blanco. Esto va a cambiar, pues el organismo comenzará a aceptar a los de color y con ello asegurar la riqueza y diversidad de los maíces criollos con apoyos productivos ya que desde que llegaron los híbridos en la década de los 40, los dejaron en el olvido y sin subsidios.

Tener un consumo informado y proteger a los maíces nativos

Que el consumidor conozca en dónde conseguir grano criollo, saber la trazabilidad del maíz con el que se hacen las tortillas y contar con un etiquetado y así tener en cuenta si las mazorcas fueron genéticamente modificadas. Además de prevenir una contaminación con los transgénicos. "Es un primer paso, ahora el gobierno está obligado", confirió la también profesora en problemática rural y derechos humanos en la UNAM.

Valorar y pagar mejor la tortilla

Esta ley no acabará con el maíz híbrido, pero si puede ayudar a aumentar el cultivo y el consumo del nativo, así como propiciar una cultura en donde se valore y pague el producto a un precio justo. "Hay que apreciar el trabajo de lo que hay detrás de una tortilla, existen muchos eslabones que no se ven", enfatizó Malin quien también aclaró que el precio de kilo de tortilla no subirá drásticamente, aunque sí hay quien pueda pagar más que lo haga".

Regresar a los cultivos abandonados

Otra de las intenciones es producir de nuevo en los terrenos del sur y sureste del país que fueron abandonados por la migración, implementar mecanismos de riego y lograr en colaboración con los campesinos sistemas de cultivo amigable con el medio ambiente y las culturas regionales.