¿Cuál es el protocolo para el manejo de cuerpos de fallecidos por coronavirus en CDMX?

Las autoridades de la Ciudad de México descartaron este viernes la práctica de los funerales y de necropsias para personas fallecidas por COVID-19 y aseguraron que cuentan con espacios para realizar las potenciales "inhumaciones y cremaciones necesarias" que exija la emergencia.



Este día se presentó en conferencia el "Protocolo para el manejo interinstitucional de personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID-19" por parte de la secretaria de Gobierno de la metrópoli, Rosa Icela Rodríguez,



La funcionaria expuso que la emergencia sanitaria "obliga" a las autoridades y personal implicado en el manejo de cadáveres "a tomar medidas para extremar al máximo los cuidados a la hora de manipular los cuerpos".



Precisamente sobre el manejo de cadáveres, apuntó que "serán entregados en bolsas especiales a los servicios funerarios y deberán permanecer cerradas y selladas".



Ello debido a que "el nivel de contagio de esta enfermedad permanece aún después de la muerte".



"Por lo tanto se recomienda que en la Ciudad de México no se realicen velorios (funerales) y no se efectuarán necropsias, ni traslados de personas por COVID-19 ni en la zona del Valle de México ni al extranjero", apuntó.



En caso de que los familiares quieren llevar a cabo "una ceremonia de despedida", estas reuniones no deberán exceder el número de 20 personas.



Aseguró que el procedimiento se llevara a cabo bajo estrictas medidas sanitarias procurando al máximo el respeto a la dignidad humana y que el Gobierno capitalino "cuenta con los espacios para realizar las inhumaciones y cremaciones necesarias" además de la agilización de los trámites necesarios.



Sobre éste último punto, dijo que ya se concretaron los acuerdos necesarios con las empresas de servicios funerarios para atender la potencial demanda con servicios gratuitos en caso de necesitarlo.







PROTOCOLO CON DISTINTOS ESCENARIOS



En su turno, el consejero jurídico del Gobierno capitalino, Néstor Vargas, explicó que el protocolo prevé escenarios de defunciones en hospitales, domicilio y vía pública y para cada uno cuentan con un procedimiento de actuación sanitario y legal.



Explicó que en caso de que ocurra un deceso en domicilio, la Secretaria de Salud se encargará de supervisar la sanitización de la casa en donde ocurrió el fallecimiento.



Mientras que si ocurre en vía pública, será la alcaldía donde ocurrió el deceso la encargada de sanitizar el lugar del fallecimiento.



"Una vez que se tomen y cumplan las medidas higiénico-sanitarias se trasladará a la persona para que sea inhumada o cremada y en este casos se entregarán cenizas a familiares", apuntó Vargas.



Vargas informó que el Registro Civil de la capital cuenta con cuatro juzgados cívicos encargados de extender los certificados de defunción, uno de ellos móvil, y que trabajarán las 24 horas.



Además cuentan con la disponibilidad de hornos crematorios en seis alcaldías, fosas para inhumaciones en los panteones de la capital y traslados previamente acordados con empresas funerarias.



Este día las autoridades de la Ciudad de México reportaron 1.828 casos confirmados, 2.546 sospechosos y 110 defunciones.



Las autoridades mexicanas de salud registran al momento acumulado de 6.297 casos confirmados de COVID-19 con 486 fallecimientos, tras 450 nuevos contagios y 37 muertes en la última jornada.