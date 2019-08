¿Cuál es la canción que parafraseó AMLO?

"Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina", es parte de la letra de "Latinoamérica", canción de Calle 13 que parafraseó en sus redes sociales el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

El tema, dado a conocer en 2011, forma parte del disco "Entren los que quieran", lanzado en 2010 por el grupo puertorriqueño.

El video, que comienza con la presentación del grupo por parte de un locutor andino en Perú, muestra escenas de personas y paisajes típicos de América Latina.

Además, incluye un trabajo de grafiti en cámara acelerada y una sección animada; principalmente la representación de un corazón que palpita al comienzo y al final de la reproducción.

En la canción participan las cantantes Totó la Momposina, de Colombia, Susana Bacay, de Perú, y Maria Rita, de Brasil, quien en una parte del tema interpreta en portugués.

El compositor y productor argentino Gustavo Santaolalla también participa tocando diversos instrumentos musicales folklóricos.



Aquí la letra completa de la canción:



Soy...

Soy lo que dejaron

Soy toda la sobra de lo que te robaron

Un pueblo escondido en la cima

Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima

Soy una fábrica de humo

Mano de obra campesina para tu consumo

Frente de frío en el medio del verano

El amor en los tiempos del cólera, mi hermano

El Sol que nace y el día que muere

Con los mejores atardeceres

Soy el desarrollo en carne viva

Un discurso político sin saliva

Las caras más bonitas que he conocido

Soy la fotografía de un desaparecido

La sangre dentro de tus venas

Soy un pedazo de tierra que vale la pena

Soy una canasta con frijoles

Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles

Soy lo que sostiene mi bandera

La espina dorsal del planeta es mi cordillera

Soy lo que me enseñó mi padre

El que no quiere a su patria no quiere a su madre

Soy América Latina

Un pueblo sin piernas pero que camina, oye

Tú no puedes comprar al viento

Tú no puedes comprar al Sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes

Tú no puedes comprar los colores

Tú no puedes comprar mi alegría

Tú no puedes comprar mis dolores

Tú no puedes comprar al viento

Tú no puedes comprar al sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes

Tú no puedes comprar los colores

Tú no puedes comprar mi alegría

Tú no puedes comprar mis dolores

Tengo los lagos, tengo los ríos

Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío

La nieve que maquilla mis montañas

Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña

Un desierto embriagado con bellos de un trago de pulque

Para cantar con los coyotes, todo lo que necesito

Tengo mis pulmones respirando azul clarito

La altura que sofoca

Soy las muelas de mi boca mascando coca

El otoño con sus hojas desmalladas

Los versos escritos bajo la noche estrellada

Una viña repleta de uvas

Un cañaveral bajo el sol en Cuba

Soy el mar caribe que vigila las casitas

Haciendo rituales de agua bendita

El viento que peina mi cabello

Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello

El jugo de mi lucha no es artificial

Porque el abono de mi tierra es natural

Tú no puedes comprar al viento

Tú no puedes comprar al sol

Tú no puedes comprar la lluvia

Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes

Tú no puedes comprar los colores

Tú no puedes comprar mi alegría

Tú no puedes comprar mis dolores

Não se pode comprar o vento

Não se pode comprar o sol

Não se pode comprar a chuva

Não se pode comprar o calor

Não se pode comprar as nuvens

Não se pode comprar as cores

Não se pode comprar minha'legria

Não se pode comprar minhas dores

No puedes comprar al sol

No puedes comprar la lluvia

Vamos caminando

Vamos dibujando el camino

No puedes comprar mi vida

Mi tierra no se vende

Trabajo bruto pero con orgullo

Aquí se comparte, lo mío es tuyo

Este pueblo no se ahoga con marullos

Y si se derrumba yo lo reconstruyo

Tampoco pestañeo cuando te miro

Para que recuerdes mi apellido

La operación cóndor invadiendo mi nido

Perdono pero nunca olvido, oye

Aquí se respira lucha

(Vamos caminando)

Yo canto porque se escucha (vamos caminando)

Aquí estamos de pie

Que viva la América

No puedes comprar mi vida



El disco "Entren los que quieran" fue nominado a 10 Premios Grammy Latinos, de los cuales logró ganar nueve. Calle 13, que estaba integrado por René Pérez Joglar, apodado Residente, y Eduardo Cabra Martínez apodado Visitante, llegó a su fin en 2015.