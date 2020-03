¿Cuál es la diferencia entre aislamiento y distanciamiento social?

El COVID-19, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha afectado a más de 200 mil personas en todo el mundo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México, hasta el día de hoy, se tienen 164 casos confirmados y más de 300 casos sospechosos.

Por tal motivo se les ha pedido a las personas permanecer en sus casas, pues en Italia son más de 30 mil casos confirmados a diferencia de Corea del Sur, que tienen más de ocho mil casos confirmados, puesto que la propagación de este virus depende de las medidas preventivas que se tomen al respecto.

Por lo anterior, Dario Alaniz Cuevas, especialista en epidemiología del Hospital DioMed, explica la diferencia entre el aislamiento y distanciamiento social, con el objetivo de tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19.

De acuerdo con Alaniz, el aislamiento social hace referencia a una persona que se aleja totalmente de su entorno de manera involuntaria, aunque pueda parecer que lo hace con toda consciencia y ésta se relaciona con trastornos como el afectivo estacional que tiene un alto número de casos en época decembrina u el depresivo mayor. Solo se está aplicando en los pacientes ya confirmados mientras se les somete a tratamiento.

El especialista explicó que el distanciamiento social, que es la norma que se está aplicado en todos los países con casos confirmados de COVID-19, consiste en evitar el contacto con otras personas para que no continúe la propagación del virus.

Dijo que no quiere decir que se practique un aislamiento de la sociedad o del entorno, sino más bien se refiere a evitar saludar de mano o de beso, evitar los lugares concurridos, no hacer viajes no esenciales e incluso evitar distancias menores a dos metros con otras personas.

El distanciamiento tendrá afectaciones en la vida cotidiana y en las emociones, por lo que Alaniz sugiere hacer uso de herramientas que pueden funcionar para el distanciamiento forzado como son:

Las redes sociales como área de oportunidad

En esta ocasión las redes sociales pueden ser aprovechadas para hacer uso productivo de ellas, para mantener la comunicación en el distanciamiento.

Hacer ejercicio

Alaniz menciona que es importante mantenerse saludable y fortalecer el sistema inmune, por lo que se puede realizar ejercicio en casa, con series de ejercicios que pueden encontrarse en plataformas de video y recomienda, en medida de lo posible, evitar acudir a los gimnasios.

Mantener la mente ocupada

El especialista recomienda realizar tareas o trabajos atrasados, así como limpiar los todos los espacios de casa incluyendo superficies de muebles y esquinas de las paredes, pues el virus puede sobrevivir hasta nueve días en una superficie contaminada.

Por último, Alaniz exhorta a adoptar el distanciamiento social como una forma de evitar la propagación del virus, además de mantenerse informados en medios oficiales.