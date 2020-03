¿Cuál es la distancia correcta en el espacio físico y personal?

Hasta este martes 24 de marzo, el coronavirus Covid-19 ha presentado 405 casos confirmados y cinco muertes, al entrar México a la fase dos. Mientras que siguen las investigaciones de casos sospechosos alrededor de la Republica, instituciones de salud y expertos de la medicina exhortan a la población a tomar medidas para prevenir el contagio, una de ellas es la denominada "sana distancia".

Conservar el distanciamiento en momentos como este implica mantenernos alejados de las personas a menos de 1.5 metros, hasta dos o tres veces más. Sin embargo la distancia entre una persona y otra se ha estudiado desde hace décadas. El antropólogo Edward T. Hall en 1963, propuso el término de "proxémica", el cual ayudó a medir las distancias pertinentes en la interacción de las personas. El término de proxémica refiere a la forma en que empleamos el espacio físico y personal, así como la manera en qué lo utilizamos.

Uno de los datos más interesantes tiene que ver con la variación que existe entre diferentes culturas respecto al distanciamiento que mantienen unas personas con otras. Hall atribuía que en las regiones de Latinoamérica "esas distancias relativas son más pequeñas", pues en estas sociedades la aproximación tiende a ser un aspecto de confianza y comodidad.

Existen cuatro zonas de acción:

-Espacio público: En estos lugares no hay ninguna función definida para quienes los frecuentan, son espacios sociales como los aeropuertos, plazas comerciales, parques etc.

- Espacio habitual: Sitios que adoptan un carácter más público de acceso libre, en el cual no hay papeles marcados, como bares, cines y restaurantes.

- Espacio de interacción: Este tipo de espacios se caracteriza porque hay un papel marcado, donde se llevan a cabo acciones específicas, tal es el caso de un hospital, donde el visitante pregunta por un paciente al que va a visitar y dialoga con el doctor que le explicará el diagnóstico del doliente. Espacio corporal: Las actividades de carácter íntimo que se producen entre individuos en que existe una cierta confianza.

Por otro lado, Edward Hall observó que la distancia social entre la gente está relacionada con la distancia corporal, que muchas veces depende del contexto social, el sexo y aspectos subjetivos, para entender estos factores, el antropólogo propuso subtipos que explicaban la distancia.

- Distancia íntima: Se da entre 15 y 45 centímetros, para que exista este tipo de cercanía, las personas tienen que tener un vínculo en que persista la confianza y la unidad emocional como es el caso de las amistades, la familia y pareja. La comunicación se realizará a través de la mirada, el tacto y el sonido. Dentro de esta zona se encuentra también la aproximación que supera la distancia de los 15 centímetros del cuerpo, conocida como la "zona íntima privada".

- Distancia personal: Se da entre 46 centímetros y un metro 20 centímetros. Regularmente son distancias que preexisten en el área laboral como la oficina, reuniones, asambleas, fiestas y conversaciones profesionales.

- Distancia social: Oscila entre 120 centímetros y tres metros 60 centímetros, es el espacio que nos separa de las personas desconocidas o de quien no se conoce muy bien, por ejemplo, la persona que asiste en un trámite, proveedores, nuevos compañeros de clase o empleados, etc.



- Distancia pública: Consta de un alejamiento de más de 360 centímetros y no tiene límite, es el espacio ideal para dirigirse a un grupo de personas a las cuales se les expone un discurso, en un tono de voz alto, utilizada en las conferencias, coloquios y charlas.