¿Cuál es la magnitud necesaria para que se active la alerta sísmica?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Durante la noche del martes se registró un sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Técpan, Guerrero. El movimiento telúrico fue percibido en la Ciudad de México; sin embargo, varias personas reportaron que no se activó la alerta sísmica.

Fue el movimiento el que provocó que las personas salieran de sus hogares para llegar a una zona segura. Y es que los altavoces y teléfonos no emitieron la señal de alerta, tal como ha ocurrido en sismos anteriores.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

La alerta sísmica permite iniciar oportunamente los procedimientos y acciones de prevención, segundos antes del arribo de las ondas sísmicas, mismas que pueden ocasionar daños en varios puntos del país.

En la Ciudad de México, Toluca, Oaxaca de Juárez, Puebla, Michoacán, Colima y Guerrero se han instalado sensores en lugares públicos, los cuales emiten alertas en concordancia con cada una de las autoridades locales de Protección Civil, esto de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.

Los tipos de señales que los sensores emiten pueden ser: Alerta Pública, si se espera un sismo de efectos fuertes; y Alerta Preventiva, para sismos moderados.

En ese sentido, la alerta sísmica se activa automáticamente cuando las estaciones instaladas en las costas, como la de Guerrero, detectan el inicio de un sismo de gran magnitud y envían la señal.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) también tiene sensores en las regiones de la Placa de Cocos y el sur del Eje Neovolcánico Transversal.

¿Con qué magnitud se activa la alerta sísmica en CDMX?

La alerta sísmica se activa dependiendo de la cantidad de energía que proviene de las ondas sísmicas y la amplitud de las ondas, así como la distancia desde el epicentro.

Por lo general, se activa con movimientos que superen los 5.5 o 6 de magnitud.

El cálculo lo determina el Sasmex tomando en cuenta las variables de la magnitud y proximidad a los lugares en donde se envían las alertas, razón por la que la alerta sísmica no se activó en la CDMX.