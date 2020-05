¿Cuál es su plan a futuro?, pregunta Salinas Pliego en Twitter

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, preguntó a sus amigos en Twitter sobre el futuro relacionado con el Covid-19.

"Dado que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique... ¿Cuál es su plan a futuro?", tuiteó el empresario.

En el cuestionamiento dirigido a sus amigos "en cuarentena" en Valle... o donde quiera que estén recluidos...", Salinas Pliego preguntó si la idea es quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna, hasta que el gobierno les diga que pueden salir.

"¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se "desapendejen" y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos? ¿O hay algo que no veo, algo que se me escapa?", concluye el empresario.